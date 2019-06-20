В Благовещенске открылся первый центр уличного баскетбола (фото)

Фото: amurobl.ru

Центр уличного баскетбола с пятью игровыми площадками и трибунами на 150 мест расположился на набережной реки Амур в районе городского парка. Средства на открытие мини-стадиона для стрит-баскета выделил СИБУР, прорабатывающий инвестиционное решение о строительстве газохимического комплекса на территории Свободненского района.

Как отмечает пресс-служба правительства Амурской области, баскетбол 3х3 стал олимпийским видом спорта, и в 2020 году он впервые будет включен в программу Олимпийских игр.

«Сотрудничество с компанией СИБУР ежегодно дает преимущества спортивной жизни региона. Помимо основной деятельности, предприятие помогает развивать спортивный потенциал области. В 2017 году в Благовещенском политехническом колледже открылась обновленная спортивная площадка. Баскетбольный зал оснащен современным оборудованием по мировым стандартам NBA», – рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Сейчас зал используется как площадка для соревнований различного уровня и для тренировок баскетбольных команд, оставаясь спортивной площадкой для учебного процесса студентов колледжа.

В текущем году в обновленном зале политехнического колледжа прошла вторая «Школа баскетбола», которую ежегодно организует СИБУР.

В 2018 году первая «Школа баскетбола» собрала около 120 амурских школьников из Благовещенска, Свободного, Циолковского, Шимановска, Прогресса, поселков Новобурейский и Талакан, сел Октябрьского и Тамбовского районов и других территорий. Шестеро лучших баскетболистов по итогам сборов получили путевки в летний баскетбольный лагерь #SIBURCAMP в Анапе, где проходил полноценный тренировочный сбор с игроками и тренерами сборной России.

Развитие различных видов спорта, в том числе баскетбола, активно идет в Приамурье не первый год. В области строят стадионы, делают футбольные поля и спортивные площадки для приобщения амурчан к спортивным мероприятиям.

В развитии спорта Приамурья принимают участие и другие предприятия. «Газпром» построил 15 стадионов в разных районах области в ходе программы «Газпром – детям». Она позволит региону прирасти новыми физкультурно-оздоровительными комплексами. ФОКи начнут возводить в этом году в городах Благовещенск, Тында, поселке Магдагачи и селе Тамбовка.