Путину пожаловались на штрафы для тех, кто «оскорбляет власть»

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Уже несколько часов продолжается «прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным. Очередной вопрос, адресованный российскому лидеру, – о последних изменениях в законодательстве. Поступила жалоба на то, что пользователей интернета штрафуют за «оскорбление власти».

Президент пояснил, что законодательство направлено на иное: «на борьбу с оскорблениями символов государства, нашего народа, каждого из нас». «Чтобы никто не позволял себе глумиться над флагом, над гербом», – пояснил Путин.

По словам главы государства, в ряде стран за это предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы. В России такого нет.

В то же время Путин заострил внимание: «Никто не имеет права злоупотреблять этой нормой для того, чтобы ограничить людей в их праве критиковать действующие власти любого уровня».

Президент РФ отметил, что за этим надо следить.