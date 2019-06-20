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сегодня, 21:05 2

Путину пожаловались на штрафы для тех, кто «оскорбляет власть»

Путину пожаловались на штрафы для тех, кто «оскорбляет власть»
Фото: кадр видео

Уже несколько часов продолжается «прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным. Очередной вопрос, адресованный российскому лидеру, – о последних изменениях в законодательстве. Поступила жалоба на то, что пользователей интернета штрафуют за «оскорбление власти».

Президент пояснил, что законодательство направлено на иное: «на борьбу с оскорблениями символов государства, нашего народа, каждого из нас». «Чтобы никто не позволял себе глумиться над флагом, над гербом», – пояснил Путин.

По словам главы государства, в ряде стран за это предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы. В России такого нет.

В то же время Путин заострил внимание: «Никто не имеет права злоупотреблять этой нормой для того, чтобы ограничить людей в их праве критиковать действующие власти любого уровня».

Президент РФ отметил, что за этим надо следить.

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#российская власть

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Комментарии
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  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    1 час назад

    Мало ли что он сказал... Бояре и скуратовцы считают иначе...

  • Susliboy

    Susliboy
    58 минут назад

    Как обычно сказал ни о чем

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