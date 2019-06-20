Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20июня
Предыдущая новость
сегодня, 20:30 0

В амурском поселке при пожаре сильно пострадало частное подворье

В амурском поселке при пожаре сильно пострадало частное подворье
Фото: pixabay.com

Ночью 20 июня был пожар в поселке Широкий в городском округе Райчихинск. На улице Красноармейской загорелось частное подворье. Сообщение о происшествии поступило в 01:33.

Пожарные прибыли на место через 4 минуты. Через 12 минут было ликвидировано открытое горение. Огнем уничтожена кровля жилого дома. Летняя кухня и хозпостройка полностью сгорели. Люди не пострадали.

Предположительная причина происшествия – поджог, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Просмотров всего: 48

#пожары #происшествия #Райчихинск

распечатать


Происшествия 3

Амурчанке с четырьмя детьми грозит до 10 лет лишения свободы
Происшествия

Передано в суд уголовное дело директора агентства недвижимости за взятку руководителю Росреестра
В России и мире

Блогер выложил на YouTube видео смерти отца и поверг смотрящих в шок (видео)
Общество

В Приамурье осмотрены квартиры, пострадавшие от ливней при капремонте

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь