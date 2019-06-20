В амурском поселке при пожаре сильно пострадало частное подворье

Ночью 20 июня был пожар в поселке Широкий в городском округе Райчихинск. На улице Красноармейской загорелось частное подворье. Сообщение о происшествии поступило в 01:33.

Пожарные прибыли на место через 4 минуты. Через 12 минут было ликвидировано открытое горение. Огнем уничтожена кровля жилого дома. Летняя кухня и хозпостройка полностью сгорели. Люди не пострадали. Предположительная причина происшествия – поджог, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

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Александр Авдеев