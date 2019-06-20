В школе № 11 Белогорска начался второй этап ремонтных работ (фото)

Фото: пресс-служба администрации Белогорска

В Белогорске в основном здании школы № 11 ведутся ремонтные работы. В управлении капитального строительства рассказали, что 19 июня подрядчик начал второй этап работ – разбор перекрытий между первым и вторым этажами.

«Сейчас практически разобраны все перекрытия, за исключением несущих балок по кабинетам 2 этажа. Перекрытия между вторым и третьим этажом были разобраны в мае, – цитирует пресс-служба администрации Белогорска начальника управления капитального строительства Татьяну Савченко. – Потребуется еще несколько дней для того, чтобы закончить демонтаж. Ждем доставку металлических балок. Параллельно на замену кровли заступит отдельная бригада. После того как перекрытия между этажами будут полностью заменены, строители приступят к внутренней отделке помещений. Пока все идет по установленному плану. Нам поставлена задача закончить капитальный ремонт школы к 1 сентября. Будем очень стараться».

Ранее сообщалось, что здание школы экстренно закрылось по решению главы города Станислава Мелюкова. Эксперт вынес заключение об аварийности деревянных перекрытий здания 1964 года постройки.

Ориентировочно стоимость устранения аварийной ситуации в школе № 11 оценена в сумму около 25 миллионов рублей. На капремонт образовательного учреждения в городском бюджете заложено 10 миллионов рублей.