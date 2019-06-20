Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:04 0

В школе № 11 Белогорска начался второй этап ремонтных работ (фото)

В школе № 11 Белогорска начался второй этап ремонтных работ (фото)
Фото: пресс-служба администрации Белогорска

В Белогорске в основном здании школы № 11 ведутся ремонтные работы. В управлении капитального строительства рассказали, что 19 июня подрядчик начал второй этап работ – разбор перекрытий между первым и вторым этажами.

«Сейчас практически разобраны все перекрытия, за исключением несущих балок по кабинетам 2 этажа. Перекрытия между вторым и третьим этажом были разобраны в мае, – цитирует пресс-служба администрации Белогорска начальника управления капитального строительства Татьяну Савченко. – Потребуется еще несколько дней для того, чтобы закончить демонтаж. Ждем доставку металлических балок. Параллельно на замену кровли заступит отдельная бригада. После того как перекрытия между этажами будут полностью заменены, строители приступят к внутренней отделке помещений. Пока все идет по установленному плану. Нам поставлена задача закончить капитальный ремонт школы к 1 сентября. Будем очень стараться».

Ранее сообщалось, что здание школы экстренно закрылось по решению главы города Станислава Мелюкова. Эксперт вынес заключение об аварийности деревянных перекрытий здания 1964 года постройки.

Ориентировочно стоимость устранения аварийной ситуации в школе № 11 оценена в сумму около 25 миллионов рублей. На капремонт образовательного учреждения в городском бюджете заложено 10 миллионов рублей.

Просмотров всего: 27

#администрация Белогорска #Белогорск #школа

распечатать

Фотогалерея

Общество

Пять амурских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
Общество 2

Белогорцам предлагают придумать имя городскому скверу с фонтаном
Общество 7

В Белогорске вместо запуска воздушных шаров на выпускной будут хлопать хлопушки

Общество 6

Задания для ЕГЭ и ОГЭ решено сделать индивидуальными
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь