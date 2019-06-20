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Владимир Путин назвал основные проблемы здравоохранения в России

Владимир Путин назвал основные проблемы здравоохранения в России
Фото: кадр видео

Продолжается «Прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным. Одна из тем, о которых зашла речь, – здравоохранение в России. Глава государства заявил, что три основных проблемы здравоохранения в стране – доступность первичного звена, дефицит кадров и лекарственное обеспечение.

«Какие основные вопросы, которые мы должны решать, на что мы должны обратить внимание? Первое – это доступность первичного звена здравоохранения. Второе – это специалисты и дефицит специалистов по конкретным направлениям. Третье – лекарственное обеспечение. Вот три основные проблемы. Их много вообще, но три я считаю основными», – цитирует Путина РИА Новости.

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#российская власть

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Комментарии
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  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    1 час назад

    И что изменится от этого? Он и оптимизацию медицины считал обоснованной...

  • retrogr

    retrogr
    59 минут назад

    ооо - стартовала передача спокойной ночи россиши с дядей вовой - слушаем сказки

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