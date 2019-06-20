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Во время «Прямой линии» россияне пожаловались президенту на засилье мусора

Во время «Прямой линии» россияне пожаловались президенту на засилье мусора
Фото: кадр видео

Проходит «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным. В ходе нее граждане страны пожаловались главе государства на засилье мусора. Были продемонстрированы соответствующие фотографии из разных регионов РФ.

Путин сказал, что проблема мусора и его переработки очень актуальна и для России, и для остального мира. Экология страдает от всевозможных отходов – это носит глобальный характер.

«То, что показали, – это безобразие. Это надо посмотреть – где, в каких районах, в каких субъектах Федерации это происходит», – прокомментировал жалобы россиян президент.

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#российская власть

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Комментарии
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  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    50 минут назад

    Добрый царь и плохие бояре... Как всегда...

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