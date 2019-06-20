Путин рассказал, для чего нужны национальные проекты

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В настоящее время проходит «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным. Одним из первых главе государства задали вопрос о национальных проектах.

«Это то, вокруг чего строится вся наша работа сегодня. Собственно говоря, работа-то строится вокруг человека, но для того, чтобы добиться максимального результата для наших людей, для наших граждан, для развития экономики, мы организовали работу в рамках так называемых национальных проектов. Конечная цель всех этих мероприятий заключается в том, чтобы поставить экономику на новые рельсы, сделать ее высокотехнологичной, повысить производительность труда – и на этой базе поднять уровень жизни наших граждан, обеспечить безопасность нашего государства на длительную историческую перспективу», – сказал Владимир Путин.