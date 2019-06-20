В прокуратуре Амурской области рассказали, как борются с коррупцией (фото)

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В прокуратуре Амурской области прошел открытый форум «Вместе против коррупции». К диалогу присоединились представители власти, бизнеса, правоохранители, Общероссийский народный фронт и СМИ. Встреча проходила в «Точке кипения».

На форуме прозвучало, что за последние полтора года сотрудники прокуратуры выявили в Приамурье порядка 3 тысяч нарушений антикоррупционного законодательства. Более тысячи человек привлекли к административной и дисциплинарной ответственности. 19 депутатов муниципального уровня отстранили от должности за непредоставление верных сведений о доходах.

«По-прежнему большая часть нарушений заключается в непредоставлении должностными лицами сведений о доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера либо предоставление неполных недостоверных сведений. Здесь не отражается наличие в собственности автомобилей, земельных участков, других объектов недвижимости, участие в деятельности коммерческих организаций, открытие счетов, реальные доходы», – рассказал Дмитрий Самарин, начальник отдела прокуратуры Амурской области по надзору за исполнением законодательство о противодействии коррупции.

Начиная с 2018 года в этой сфере в регионе возбуждено 16 уголовных дел. В их числе уголовные дела в отношении начальника областного Росреестра Сергей Чечевского, которого подозревают в получении взятки. В суд передано дело бывшего заместителя руководителя областного управления Росприроднадзора Алексея Малышева, которого подозревают в мошенничестве. Под стражей находится экс-начальник тыла УМВД России по Амурской области Михаил Робканов – его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. И на пять лет колонии в марте этого года осужден бывший начальник Госстройнадзора Игорь Красюк. Губернатор Василий Орлов отметил, что у правительства есть вопросы к тому, как проходят закупки медицинского оборудования и закупки в сфере ЖКХ.

«У нас, по статистике, а статистика вы сами знаете штука такая – ложь, наглая ложь и статистика. Тем не менее, по статистике, она базируется на опросах ФСО населения, Амурская область занимает самые низкие позиции в коррупции, в хорошем смысле. У нас люди говорят, что в области коррупции нет или практически нет. С одной стороны, тут нужно сделать скидку на точность этих опросов, с другой стороны, это точно не повод расслабляться», – заявил глава региона.

Состоявшийся форум позволил его участникам обменяться мнениями по целому ряду вопросов, имеющих ключевое значение для успешного решения важной государственной задачи – противодействия коррупции, подытожили в прокуратуре Амурской области.