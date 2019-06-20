Ученые обнародовали результаты о поиске инопланетян

Астрофизики из Калифорнийского университета поделились результатами масштабной программы SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence), в ходе которой были обследованы 1 327 соседних звезд. Ученые не поймали никаких радиосигналов, которые могли бы указывать на существование инопланетных цивилизаций.

Исследование проведено в рамках проекта Breakthrough Listen initiative, ученые должны были обнаружить внеземные цивилизации или признаки их существования. Для изучения ученые использовали два радиотелескопа, которые располагались в США и Австралии. Они проанализировали один петабайт данных, полученных при наблюдении в оптическом и радиоволновом диапазонах.

Изученные звезды располагались в пределах 160 световых лет от Земли. Астрономы уловили несколько тысяч интересных сигналов, однако все они были со спутников.

Подсчитано, что доля Млечного Пути, которая была прослушана в рамках SETI к настоящему моменту, эквивалентна ванне воды по сравнению с Мировым океаном. Последнее исследование увеличивает эту долю лишь на 50 процентов. В будущем ученые планируют изучить более миллиона звезд Галактики с помощью телескопа «MeerKAT», состоящего из 64 радиоантенн, сообщает «Лента.ру».