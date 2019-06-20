Амурчанке с четырьмя детьми грозит до 10 лет лишения свободы

В Приморском крае возбудили уголовное дело в отношении 40-летней жительницы Амурской области. Ее уличили в хранении наркотика в крупном размере.

Сотрудники Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте, работая в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мак-2019», доставили в дежурную часть жительницу Приамурья. В ходе проверки документов и личном досмотре у амурчанки полицейские обнаружили и изъяли наркотическое средство – оно было спрятано в тюбик из-под зубной пасты. Общий вес наркотического средства – гашишного масла – составил свыше 61 грамма, что является крупным размером.

Сотрудники полиции установили, что женщина ранее не судима, на иждивении у нее находится четверо несовершеннолетних детей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В отношении гражданки избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, сообщается на сайте УТ МВД России по ДФО.