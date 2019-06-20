Передано в суд уголовное дело директора агентства недвижимости за взятку руководителю Росреестра

В Благовещенске направлено в суд уголовное дело в отношении руководителя агентства недвижимости, которая дала взятку руководителю Росреестра Сергею Чечевскому. Он сейчас также находится под следствием.

Женщину будут судить по части 2 статьи 291 «Дача взятки в значительном размере». Главе амурского управления Росреестра она передала 70 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, сумма предназначалась «за способствование совершению незаконных действий в пользу физического лица». В частности, речь шла о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений об изменении наименования объекта недвижимости.

Максимальное наказание, которое грозит взяткодательнице – лишение свободы на срок до пяти лет со возможным штрафом в размере от пятикратной до 15-кратной суммы взятки.

Два уголовных дела по факту получения взятки, объединенные в одно производство в отношении самого Чечевского, еще находятся в производстве, информируют в прокуратуре Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, в начале декабря 2018 года Чечевский через посредника получил незаконное денежное вознаграждение от благовещенки за внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений об изменении наименования объекта недвижимости. 4 апреля его задержали по подозрению во взяточничестве на рабочем месте и поместили под стражу. Следственное управление СКР по Амурской области возбудило уголовное дело.

Экс-глава управления находится в СИЗО, а руководитель агентства недвижимости, давшая ему взятку, находится под подпиской о невыезде. Она фигурирует только в одном из двух уголовных дел.