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Мэр Благовещенска проверила, как ремонтируются дворы

В Благовещенске этим летом отремонтируют 23 двора и 4 общественных территории. Кроме этого, в городе установят 37 детских игровых комплексов. Как проходит ремонт дворов, проверила глава администрации Благовещенска Валентина Калита.

Демонтажные работы ведутся на улице Пограничной в районе «сплавной конторы». Пять домов образуют компактный микрорайон, в котором проживает около тысячи человек. Своими силами жители высадили сосновую аллею, а на месте бывшей свалки обустроили площадку для досуга. Этим летом благоустроить планируется все пять придомовых территорий. Около 30 миллионов рублей будет направлено на создание проездов, тротуаров, цветников, дренажной системы. Появятся и новые скамейки.

«Мы каждый день ходим и смотрим, как продвигаются работы, все ли правильно делают, чтобы плитку потом не перекосило. Люди, конечно, очень рады, потому что у нас и погулять негде. А сейчас будет красивая аллея, прекрасные дороги», – рассказала жительница Благовещенска Ирина Китаева.

Валентина Калита проверила работы по адресам: улица Чайковского, 195/1 и улица Кузнечная, 58/68. На первом объекте обустраивается площадка с тротуарами, фигурной клумбой и газонами. Во втором дворе ведутся работы по строительству проезда.

«Сегодняшние встречи с жителями дворов, где уже начались ремонтные работы, показали, что наши горожане готовы идти дальше, у них появляются новые идеи и проекты для усовершенствования своих дворовых площадок. Они хотят, чтобы это было не просто место отдыха, но и место развлечения, досуга, причем с учетом возраста: где будут играть дети, где соберутся люди старшего возраста. Очень важно, что за годы, как мы вошли в программу благоустройства городской среды, активность горожан увеличилась в разы», – отметила Валентина Калита.

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#городская власть #ЖЗЛ

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