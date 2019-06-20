Блогер выложил на YouTube видео смерти отца и поверг смотрящих в шок (видео)

Фото: Стоп-кадр из видео

Блогер загрузил на YouTube видео под названием «Сюрприз для папы на День отца (самый грустный день в моей жизни)». Видео начинается с того, что парень едет с родственниками в машине и хочет устроить отцу розыгрыш.

Однако через шесть с половиной минут радостная беседа оборачивается трагичными кадрами, где юноша плачет над больничной койкой. Так случилось, что отец скончался незадолго до приезда гостей. Тем не менее блогер не прекратил съёмку, запечатлев свои переживания на камеру.

Видеоблог набрал более четырёх миллионов просмотров за три дня. Однако мнения пользователей разделились. Кто-то принёс Киту свои соболезнования в связи с утратой, но большая часть подписчиков посчитали, что не стоит делать из трагедии контент для своего блога, сообщает Life.

«Я не знаю полной истории Кита Таленса, но, мне кажется, это абсолютно неуважительно по отношению к отцу. Мало того, видео будет монетизироваться, что ещё более отвратительно», – подытожил один из пользователей.