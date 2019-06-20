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В Приамурье осмотрены квартиры, пострадавшие от ливней при капремонте

В Приамурье осмотрены квартиры, пострадавшие от ливней при капремонте

В Приамурье специалисты фонда капитального ремонта, представители подрядной организации ООО «САР-холдинг» и страховой компании ООО РСО «ЕВРОИНС» провели осмотр жилых помещений, пострадавших от ливневых дождей. Речь о квартирах в тех домах, где ООО «САР-холдинг» проводило капитальный ремонт.

Гражданская ответственность ООО «САР-холдинг» как подрядчика перед третьими лицами застрахована в ООО РСО «ЕВРОИНС». В соответствии с договорами на выполнение работ по капремонту общего имущества многоквартирных домов, при наступлении страхового случая подрядчик обязан выполнить предусмотренные договором страхования действия.

Для предоставления в страховую компанию полного пакета документов собственникам жилых помещений необходимо направить обращение на возмещение ущерба (претензию) в ООО «САР-холдинг»: 675000, Амурская область, Благовещенск, переулок Угловой, 14; электронная почта sar77@yandex.ru; телефон 8 (4162) 77-79-99.

Требуются следующие документы:

  • – копии документов, подтверждающих право собственности на поврежденное имущество, либо заменяющих его документов;
  • – копия удостоверения личности / паспорта гражданина;
  • – акт осмотра жилого помещения;
  • – распорядительные письма от остальных собственников и их паспорта (если квартира принадлежит нескольким собственникам);
  • – расчет стоимости причиненного ущерба (в виде отдельного отчета, сметы, прайсов);
  • – реквизиты банковского счета;
  • – заявление в страховую компанию (заполненное по форме страховой компании);
  • – фото- либо видеоматериалы.

В случае, если страховая компания признает произошедшее страховым случаем, причиненный ущерб будет возмещен страховой компанией. При необходимости будет проведена оценка для определения размера причиненного ущерба и принято решение о способе возмещения ущерба, сообщает пресс-служба фонда капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области. Шаблон обращения в ООО «САР-холдинг»: скачать файл. Шаблон заявления в страховую компанию: скачать файл

Как сообщало Амур.инфо, в этом году в Приамурье квартиры в ряде домов пострадали от ливней во время проведения капитального ремонта – жалобы поступали из села Томское Серышевского района, поселка Архара Архаринского района, Благовещенска.

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#ЖКХ #происшествия

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