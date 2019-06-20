В число победителей вошел и пользователь @dmitrij66_8:

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https://www.amur.info/news/2019/06/20/155787

Больше 80 стихов и поздравлений в прозе сочинили подписчики в честь дня рождения Амур.инфо / ИА "Амур.инфо"