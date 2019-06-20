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сегодня, 17:05 0

Больше 80 стихов и поздравлений в прозе сочинили подписчики в честь дня рождения Амур.инфо

Больше 80 стихов и поздравлений в прозе сочинили подписчики в честь дня рождения Амур.инфо
Фото: Амур.инфо

В честь дня рождения Амур.инфо подписчики сочиняли стихотворения. Конкурс проводился в инстаграм-аккаунте информагентства. В нем участвовали больше 80 пользователей. Организаторы выбрали 6 победителей.

Приз зрительских симпатий получило стихотворение @nadya_gubenko:

  1. У вас сегодня день рождения,
  2. Так принимайте поздравления!
  3. Амур. инфо – 17 лет,
  4. Сочиню для них куплет!
  5. Погода и политика,
  6. Проблемы, аналитика.
  7. Все интересное и важное.
  8. О вас известно каждому!
  9. Все нужные новости пишете нам,
  10. Мы верим всегда каждым вашим словам!
  11. Полезными стали и младу и стару,
  12. И делаете все не ради пиара!
  13. Работа ваша – ценный труд,
  14. И news точно всех "взорвут"!
  15. Вам, к слову, равных не найти,
  16. Никто не сможет обойти!
  17. Пусть исполнятся желанья,
  18. Ведут к успеху начинанья!
  19. Пусть будет каждый день хорош,
  20. И на другие не похож!
  21. Желаю добрых, радостных вестей,
  22. И только лучших новостей!
  23. Удачи, счастья, вдохновенья,
  24. Мы любим вас, и с Днем Рожденья!

В число победителей вошел и пользователь @dmitrij66_8:

  1. Когда нет времени смотреть ТВ,
  2. Но хочется хороших новостей,
  3. И радио шипит на кухне громко,
  4. Ты загляни в Амур.инфо скорей.
  5. Афиша, новости, реклама и журнал
  6. Вас не оставят точно равнодушным.
  7. Ведь журналисты их и тут, и там,
  8. И труд их, безусловно, будет нужным.
  9. Ну и конечно, их фоткор "Васян"
  10. Всегда везде он на фотоохоте.
  11. И он порою, словно Петросян,
  12. Запишет блог про кетчуп с майонезом на работе.
  13. Машина Тимати и император Рогачевский,
  14. Хвала правительства и новости о жизни.
  15. Они разносторонни в своих темах,
  16. Так что, читатель, заходи, не кисни!
  17. Сегодня им – 17! Словно дети,
  18. Они всегда в потоке вечного движенья.
  19. Желаю вам хороших новостей
  20. И поздравляю вас, конечно, с днем рожденья!

Подписчикам, признанным победителями, вручат подарочные сертификаты от партнеров конкурса.

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#праздники #СМИ

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