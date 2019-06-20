Больше 80 стихов и поздравлений в прозе сочинили подписчики в честь дня рождения Амур.инфо
В честь дня рождения Амур.инфо подписчики сочиняли стихотворения. Конкурс проводился в инстаграм-аккаунте информагентства. В нем участвовали больше 80 пользователей. Организаторы выбрали 6 победителей.
Приз зрительских симпатий получило стихотворение @nadya_gubenko:
- У вас сегодня день рождения,
- Так принимайте поздравления!
- Амур. инфо – 17 лет,
- Сочиню для них куплет!
- Погода и политика,
- Проблемы, аналитика.
- Все интересное и важное.
- О вас известно каждому!
- Все нужные новости пишете нам,
- Мы верим всегда каждым вашим словам!
- Полезными стали и младу и стару,
- И делаете все не ради пиара!
- Работа ваша – ценный труд,
- И news точно всех "взорвут"!
- Вам, к слову, равных не найти,
- Никто не сможет обойти!
- Пусть исполнятся желанья,
- Ведут к успеху начинанья!
- Пусть будет каждый день хорош,
- И на другие не похож!
- Желаю добрых, радостных вестей,
- И только лучших новостей!
- Удачи, счастья, вдохновенья,
- Мы любим вас, и – с Днем Рожденья!
В число победителей вошел и пользователь @dmitrij66_8:
- Когда нет времени смотреть ТВ,
- Но хочется хороших новостей,
- И радио шипит на кухне громко,
- Ты загляни в Амур.инфо скорей.
- Афиша, новости, реклама и журнал
- Вас не оставят точно равнодушным.
- Ведь журналисты их и тут, и там,
- И труд их, безусловно, будет нужным.
- Ну и конечно, их фоткор "Васян" –
- Всегда везде он на фотоохоте.
- И он порою, словно Петросян,
- Запишет блог про кетчуп с майонезом на работе.
- Машина Тимати и император Рогачевский,
- Хвала правительства и новости о жизни.
- Они разносторонни в своих темах,
- Так что, читатель, заходи, не кисни!
- Сегодня им – 17! Словно дети,
- Они всегда в потоке вечного движенья.
- Желаю вам хороших новостей
- И поздравляю вас, конечно, с днем рожденья!
Подписчикам, признанным победителями, вручат подарочные сертификаты от партнеров конкурса.
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