Пять амурских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

В Амурской области стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку и физике. Пятеро выпускников получили наивысший балл по госэкзамену – они справились со всеми заданиями на 100 баллов.

В 2019 году экзамен по русскому языку – одному из обязательных предметов – сдавали 4 160 одиннадцатиклассников. Пять из них справились с испытаниями безукоризненно и получили 100 баллов: двое из города Свободного, по одному из Благовещенска, Зеи и Райчихинска.

«Пошел на экзамен достаточно уверенно, не волнуясь. Русский язык – один из моих любимых предметов. Ежегодно по этому предмету принимал участие в олимпиадах, в том числе региональных. В этом году в области занял третье место. Думаю, 100 баллов на ЕГЭ набрал благодаря усердной работе на протяжении всех школьных лет. Любой экзамен несложный, если учиться. В будущем вижу себя высококвалифицированным работником в сфере энергетики или электромеханики», – поделился стобалльник из школы № 4 города Зея Сергей Тетерятников.

Юлия Кузерова – выпускница школы № 15 Райчихинска – призналась, что у нее никаких трудностей на экзамене не возникло.

«Экзамен оказался простым, атмосфера совсем не напрягала, поскольку вся процедура нам, выпускникам, была известна и нас к этому готовили два года. Помимо русского языка, я также сдавала ЕГЭ по профильной математике и физике. Хочу поступить на факультет ядерной энергетики или наноэлектроники. Считаю, что это перспективные направления и в будущем они будут очень востребованы», – поделилась выпускница.

По словам выпускников, они очень благодарны педагогам и родителям, которые внесли большой вклад в их высокий результат.

«Конечно, переживала за сына. Но никогда этого не показывала, старалась всегда его поддержать и помочь. Конечно, мы, родители, ЕГЭ никогда не сдавали, поэтому некое недоверие к процедуре есть. Но своего ребенка я настраивала на то, что этот этап, конечно, очень важен и к нему надо тщательно готовиться, но в случае неудачи ничего страшного не произойдет, жизнь продолжается, главное, что все здоровы. Поэтому никакого нервного напряжения у сына не было. Идя на экзамен, он знал, что это надо ему, а со стороны семьи он найдет только поддержку в любом случае», – сказала мама выпускника Евгения Тетерятникова.

Также стали известны результаты ЕГЭ по физике. Его сдавали 978 человек. По этому предмету достичь максимального результата в 100 баллов не удалось никому. Лучше всех с экзаменом справились выпускники Благовещенска, Зеи и Свободного.

На сегодняшний день по уже известным результатам госэкзаменов в Амурской области 13 выпускников-стобалльников: пятеро по русскому языку, четверо – по литературе, двое – по химии и по одному – по географии и истории.