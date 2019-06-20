В Магдагачинском районе третья косуля стала жертвой браконьеров

С начала июня в Магдагачинском районе выявлен третий факт незаконной добычи косули. 20 июня сотрудники амурского охотнадзора обнаружили там останки дикого животного.

Браконьерская охота велась в десяти километрах от районного центра. В ходе планового рейда инспекторы охотнадзора заметили в лесном массиве сначала следы мотоцикла, а затем и само транспортное средство. Мотоцикл оказался знакомым — его владелец ранее уже привлекался к ответственности за нарушения природоохранного законодательства. Людей рядом не оказалось, поэтому служащие управления решили осмотреть окрестности.

«Сначала обнаружили место разделки добытой косули — внутренности, голову, следы крови. Животное оказалось самкой. Затем осмотрели окрестности и нашли схрон, в котором браконьер оставил рюкзак, собираясь, видимо, за ним вскоре вернуться», — рассказал служащий амурского охотуправления.

На место происшествия вызвали сотрудников полиции. При осмотре найденного рюкзака в нем обнаружили личные вещи, мясо косули и нож с ножнами, на которых были следы крови. С ножен специалисты сняли отпечатки пальцев, по которым в ближайшее время будет установлен нарушитель. Кроме уголовной ответственности, браконьеру грозит штраф и выплата компенсации за незаконно добытую косулю в размере 200 тысяч рублей.

В настоящее время охота на косулю в Приамурье полностью закрыта в связи с сокращением ее численности.

Ранее Амур.инфо уже сообщало о факте браконьерской охоты на косулю в Магдагачинском районе. Нарушителя инспекторы охотнадзора встретили в ходе рейда около Красной пади.

Случаи незаконной добычи дикого животного также фиксировали в селе Воскресеновка Серышевского района. Тогда инспекторы охотнадзора обнаружили в лодке капроновую бочку с мелко порезанными кусочками мяса косули. Браконьеры пытались выдать его за говядину.