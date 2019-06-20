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сегодня, 16:54 0

Алибасов оставил сына без наследства из-за пиара на его имени

Алибасов оставил сына без наследства из-за пиара на его имени
Фото: instagram.com/alibasov_nana/

Бари Алибасоврешил вычеркнуть собственного сына из завещания и лишить его таким образом всего наследства. Продюсера разозлили попытки сына заработать на его состоянии.

«Ну и пусть зарабатывает. Я ему сказал вчера, что лишаю его всего наследства. Отдам животным в приюты», – заявил Алибасов журналисту «Комсомольской правды».

Бари Алибасова госпитализировали 4 июня после того, как выпил жидкость для очистки труб. Он получил серьёзные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. 11 июня продюсер вышел из комы и чувствует себя стабильно.

Всё это время Алибасов-младший активно сотрудничал со СМИ. Он постоянно комментировал состояние отца, а также поделился информацией о том, что любимый кот отца пропал и он отдаст 800 тысяч рублей тому, кто вернет животное в дом.

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#шоу-бизнес

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