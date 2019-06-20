Неограниченные возможности: в Благовещенске девочка с ДЦП прыгнула с парашютом (видео)

В Благовещенске благодаря помощи целой команды неравнодушных людей исполнилась мечта девочки с ДЦП. 15-летняя Наташа Бушило давно хотела прыгнуть с парашютом. С людьми, сумевшими воплотить в жизнь огромное желание особенного ребенка, его познакомил телемарафон «Крылья».

Девочка появилась на свет, когда ее мама была на седьмом месяце беременности. Малышка родилась с кровоизлиянием в мозг. Когда Наташе исполнился год и три месяца, врачи поставили диагноз «детский церебральный паралич». Тогда Наташа с мамой Оксаной жили в поселке Февральск Селемджинского района. «Мы обратились к педиатру с вопросом – почему ребенок не переворачивается, ни на что не реагирует. Нам сказали: просто отнимайте три месяца и все. Я видела – что-то не то. Мы приехали в областной центр, нам сказали: "Угробили ребенка! Мы спасли, а вы его угробили"», – вспоминает Оксана Лугвищик.

После лечения Наташе стало лучше: девочка научилась держать голову, сжатые до предела мышцы начали расслабляться. Сейчас Наташа умеет читать и писать, три раза в неделю посещает коррекционную школу, учится на «отлично», занимается в бассейне. Однажды девочка увидела в интернете видео о прыжках с парашютом и загорелась. «Сначала я не обращала особого внимания – думала, пройдет. А Наташа все не забывала. На протяжении двух лет она точно знала, что хочет прыгнуть с парашютом», – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» Оксана Лугвищик.

В 2018 году во время интервью в рамках телемарафона «Крылья» Оксана рассказала о дочкиной мечте. «Через пару дней нам позвонила благотворитель Наталья и сказала, что может профинансировать исполнение желания ребенка. Прыжок стоит 9 000 рублей. Мы обзвонили все клубы, везде отказывали. Я понимаю, почему не хотели брать ответственность… Предложили прокатиться на воздушном шаре, но Наташа отказалась. Она всегда хотела именно прыгнуть с парашютом», – продолжает свой рассказ мама.

В аэроклубе ДОСААФ их встретили инструкторы. По словам тандем-мастера USPA Романа Ракова, сложность парашютного прыжка для человека с инвалидностью заключалась в том, что для Амурского аэроклуба это было впервые. «Было необходимо специальное оборудование, так как наша система не предусматривает функционал для инвалидов. Мы внимательно изучили видеозаписи, Наташина мама сшила специальное снаряжение. Основная задача – чтобы конечности ребенка были надежно зафиксированы, а не разлетались в стороны, создавая дополнительную опасность при приземлении», – объясняет Роман.

Когда шла подготовка к первому прыжку, мама Наташи ждала, что им все-таки откажут: «Я очень боялась, очень!» Оксана пыталась отговорить дочь вплоть до посадки в самолет. 14 июня вместе с Наташей в небо поднялся ее инструктор по плаванию Александр Ярош. «Моей задачей было сопроводить Наташу, потому что я с ней давно работаю, хорошо ее знаю. Она настоящий боец! Волевая, целеустремленная, не признает неудач. Когда мы сели в самолет, Наташа была в восторге. Она очень ждала этого. Страх, естественно, был, но положительные эмоции пересилили», – улыбается тренер.

Эмоции в это время бушевали и на земле. «Когда самолет поднялся, мне показалось, что ветер стих, а в тот день было ветрено. Я стояла и плакала, мир замер. Не верила, что это происходит на самом деле. Как это – ребенка одели, снарядили и забрали у меня?!» – уже не сдерживая слез, говорит мама.

Первый прыжок Наташи записал на видео глава представительства ДОСААФ России в Амурской области Александр Боржко. «Момент приземления был невероятно волнительным, – признается Александр Владимирович. – Мы все очень переживали. К Наташе первой бросилась мама и сразу закричала: "Ты мое солнышко! Тебе понравилось?" Понимаете, даже мама не верила, что мечта Наташи сбудется. Я снимал, а у меня комок стоял в горле».

«Когда они спустились, я увидела ее глаза – там было столько счастья! До сих пор еще столько впечатлений! Я спрашиваю: "Ну все?" А она мне потом сказала, что это только начало: "Пусть я не умею ходить, я летать буду". Мы, мамы особенных детей, должны жить их жизнью», – говорит Оксана.

Прыжок с парашютом для Наташи не первый экстремальный опыт. Девочка погружалась в ледяную воду в проруби, ее катали на мотоцикле. А за время тренировок в бассейне Наташа достигла успехов, которые удивили врачей. «Все врачи говорили – занятия в бассейне невозможны! У ребенка нарушен цикл дыхания, она может захлебнуться. Но мы научились контролировать дыхание, стали лучше работать руки и ноги, укрепилось общее соматическое состояние. В общем, динамика положительная», – отмечает тренер девочки Александр Ярош.

Особенным детям особенно важны впечатления и эмоции. Наташа и ее мама безмерно благодарны всем, кто помог исполнить большую мечту, казавшуюся несбыточной.