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В Новинке Благовещенского района заложили фундамент новой церкви

В Новинке Благовещенского района заложили фундамент новой церкви
Фото: blaginform.ru

В селе Новинка Благовещенского района построят церковь. 18 июня архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан совершил молебен и заложил грамоту в основание стены будущей постройки.

Помолившись, архиепископ окропил место закладки святой водой, затем освятил капсулу с грамотой и заложил в восточную стену сооружаемой церкви. Ее возведут в честь священномучеников Дионисия Ареопагита и Лукиана епископа Бельгийского.

«Строится храм на территории архиерейского подворья в Новинке. Для каждого архиерея нужно, чтобы на подворье был храм», – прокомментировали в пресс-службе Благовещенской епархии.

В пресс-службе также пояснили, что построят храм на общие пожертвования. О какой сумме идет речь, не пояснили. Строительство планируют завершить в этом году.

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#религия #строительство

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    42 минуты назад

    Думал будет детский садик будет, новый... Всё, как везде, религия важней... Да простят меня верующие.

  • кержак

    кержак
    24 минуты назад

    ...кому там детский сад строить - живут одни пенсионеры...и да - кто то здесь трёкал что владыко бассейн строит...атеисты-сплетники...)))

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