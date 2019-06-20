В Новинке Благовещенского района заложили фундамент новой церкви

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В селе Новинка Благовещенского района построят церковь. 18 июня архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан совершил молебен и заложил грамоту в основание стены будущей постройки.

Помолившись, архиепископ окропил место закладки святой водой, затем освятил капсулу с грамотой и заложил в восточную стену сооружаемой церкви. Ее возведут в честь священномучеников Дионисия Ареопагита и Лукиана епископа Бельгийского.

«Строится храм на территории архиерейского подворья в Новинке. Для каждого архиерея нужно, чтобы на подворье был храм», – прокомментировали в пресс-службе Благовещенской епархии.

В пресс-службе также пояснили, что построят храм на общие пожертвования. О какой сумме идет речь, не пояснили. Строительство планируют завершить в этом году.