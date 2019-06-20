Очевидцы: в Сковородине лиса брала еду из рук (видео)

Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали два видеоролика. По словам отправителей, они сняты в городе Сковородино. Героиней роликов стала лиса.

В одном видео животное взяло еду из рук человека. В другом лиса сидит на земле в нескольких метрах от людей.

«Это молодая лиса и, судя по отсутствию страха перед человеком, лисенка либо держали дома, а затем выбросили, либо прикормили местные жители. Факты выхода диких животных к людям фиксируются регулярно, по разным причинам, поэтому данную ситуацию удивительной назвать нельзя», – прокомментировали агентству видеоролики в пресс-службе амурского охотуправления.