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Очевидцы: в Сковородине лиса брала еду из рук (видео)

Очевидцы: в Сковородине лиса брала еду из рук (видео)
Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали два видеоролика. По словам отправителей, они сняты в городе Сковородино. Героиней роликов стала лиса.

В одном видео животное взяло еду из рук человека. В другом лиса сидит на земле в нескольких метрах от людей.

«Это молодая лиса и, судя по отсутствию страха перед человеком, лисенка либо держали дома, а затем выбросили, либо прикормили местные жители. Факты выхода диких животных к людям фиксируются регулярно, по разным причинам, поэтому данную ситуацию удивительной назвать нельзя», – прокомментировали агентству видеоролики в пресс-службе амурского охотуправления.

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#животные #Сковородино

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