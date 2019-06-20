В Шимановске реконструируют стадион «Локомотив»

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В Шимановске будет реконструирован стадион «Локомотив». Эскизом обновленной спортплощадки поделился мэр города Павел Березовский. На работы потратят более 60 миллионов рублей из областного бюджета.

Реконструкция стадиона пройдет в два этапа. В этом году начались подготовительные работы: сделают фундамент, проведут монтаж трибун и освещения. Возведут опорную стену высотой 1 метр 80 сантиметров на всю длину из 550 фундаментных блоков, сделают дренаж по всему периметру с отводом воды в реку Большая Пера. Вокруг стадиона рабочие сделают водоотводную канаву.

«В этом году, кроме реконструкции стадиона, будет оборудована площадка для сдачи норм ГТО на базе четвертой школы. Все вы видите, как возрожденный президентом комплекс "Готов к труду и обороне" полюбился нам. Сколько человек ежегодно получают знаки разного достоинства, продолжая совершенствоваться. Новая площадка, отвечающая всем требованиям, уверен, поможет привлечь еще больше людей к этому процессу становления массового спорта», – цитирует Павла Березовского пресс-служба правительства Амурской области.

В следующем году на стадионе пройдут работы по благоустройству территории: поля, беговых дорожек, баскетбольных и футбольных площадок. Приведут в порядок площадку для прыжков, площадку для метания копья, место для метания ядра, трибуну для зрителей, душевые кабины и туалет.

Стадион «Локомотив» не реконструировался более 12 лет. Он единственный в Шимановске. Реконструкция проводят на средства региональной программы «Развитие физической культуры и спорта», выделенные по личному решению губернатора Амурской области Василия Орлова.

Программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области» действует в Приамурье с 2013 года. На улучшение спортивной инфраструктуры и спортивное оснащение региональные власти тратят более 140 миллионов рублей в год. На эти средства строят спортивные площадки, стадионы, спортзалы и бассейны.

В этом году в ходе реализации программы построят 8 малых спортивных площадок на территории Приамурья. Благодаря им жители Завитинского, Селемджинского, Серышевского, Благовещенского, Свободненского и Ромненского районов и города Шимановск смогут заниматься спортом и сдавать нормы ГТО.

Кроме того, в 2019 году в области построят 2 физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа в селе Томское Серышевского района и в городе Белогорске. ФОК открытого типа построят на территории школы № 10 Белогорска к новому учебному году. На его строительство выделено 34,5 миллиона рублей из бюджетов разных уровней. Проект обустройства территории школы № 10 Белогорска был готов еще в 2011 году. Благодаря программе «Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области» его спустя 8 лет реализуют.

Региональные власти Приамурья активно развивают спорт. Амурчанам доступны 35 региональных спортивных федераций и более 80 видов спорта. Ими занимаются 217 тысяч амурских спортсменов.