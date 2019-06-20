Белогорцам предлагают придумать имя городскому скверу с фонтаном

Фото: администрация Белогорска

В Белогорске решают, какое имя дать новому городскому скверу. С просьбой посодействовать к горожанам обратился мэр города Станислав Мелюков.

Новая зона отдыха будет благоустроена в течение лета в микрорайоне «База 57» за зданием отдела ЗАГС. Работы будут проходить в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда».

«Должен сказать, что Белогорск единственный муниципалитет в Амурской области, в котором проведены все конкурсные процедуры и начались работы по благоустройству. Главный объект – новый сквер возле ЗАГСа. Там появятся фонтан, освещение, тротуары, скамейки, арт-объект, урны, детская площадка с покрытием из резиновой крошки, мини-футбольное поле и площадка для стритбола. Теперь вопрос – как назвать новый сквер? Помогите», – попросил в своем инстаграм-аккаунте глава Белогорска.

Лучшие варианты названия будут вынесены на обсуждение депутатов Белогорского городского Совета для утверждения в августе. Чтобы предложить свое название пока безымянному скверу, необходимо оставить под постом комментарий с названием и описанием, почему именно так должен называться новый парк.

Подписчики опубликовали в посте более 100 комментариев. Среди предложений названия сквера: «Семейный», Петра и Февронии, «Для двоих», «Обручальное кольцо», «Купидон», «Материнский», «Любви», верности и надежды, сообщает пресс-служба администрации Белогорска

Фото: пресс-служба администрации Белогорска