Амурчанка привязывала к столу и оставляла в темной бане 6-летнюю девочку

В Зейском районе 34-летняя жительница села Александровка обвиняется в истязании 6-летнего ребенка. Следственный отдел по городу Зея завершил уголовное дело в отношении амурчанки.

По информации следствия, сельчанка в период с 15 по 27 ноября 2018 года причиняла физические и психические страдания 6-летней дочери сожителя. Женщина отводила девочку в баню и оставляла ее одну ночевать там без света и тепла. Также женщина привязывала ребенка к ножке стола на долгое время.

В отношении амурчанки было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение физических и психических страданий иными насильственными действиями». Ребенка изъяли из семьи и поместили в социальное учреждение. Отца девочки лишили родительских прав. Уголовное дело направлено в суд.