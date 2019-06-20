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Амурчанка привязывала к столу и оставляла в темной бане 6-летнюю девочку

Амурчанка привязывала к столу и оставляла в темной бане 6-летнюю девочку
Фото: ru.depositphotos.com

В Зейском районе 34-летняя жительница села Александровка обвиняется в истязании 6-летнего ребенка. Следственный отдел по городу Зея завершил уголовное дело в отношении амурчанки.

По информации следствия, сельчанка в период с 15 по 27 ноября 2018 года причиняла физические и психические страдания 6-летней дочери сожителя. Женщина отводила девочку в баню и оставляла ее одну ночевать там без света и тепла. Также женщина привязывала ребенка к ножке стола на долгое время.

В отношении амурчанки было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение физических и психических страданий иными насильственными действиями». Ребенка изъяли из семьи и поместили в социальное учреждение. Отца девочки лишили родительских прав. Уголовное дело направлено в суд.

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#дети #закон #криминал

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Комментарии
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  • Грешный

    Грешный
    1 час назад

    Блин, сердце кровью обливается от таких историй. Ужас, нет слов.

  • Тромбонавт

    Тромбонавт
    59 минут назад

    А движуха против абортов только набирает обороты... Запретят - такого будет больше.

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