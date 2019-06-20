Амурчане продают золотую медаль и камерунскую монету, посвященные Путину

На одном из популярных сервисов объявлений амурчане разместили необычные товары. Один из них продает золотую медаль с изображением главы России Владимира Путина, другой – монету «Путин – человек года».

В объявлении о золотой медали упоминается, что отчеканил ее Московский монетный двор, весит она 17 граммов. Продавец – Евгений из Свободного – готов отдать ее за 1 000 рублей. По телефону владелец медали рассказал, что получил ее в дар и сейчас пытается продать, так как нужны деньги. «Она золотая, 24 карата, 999 проба», – пояснил Евгений. Объявлением, которое амурчанин разместил 19 июня пока никто не заинтересовался.

В три раза дороже в Благовещенске продается монета в 50 франков с изображением президента РФ.

«Лучший подарок на Новый год нумизмату! А также лучшее приобретение в инвестиции или в подарок родным. Редкая камерунская монета, вышедшая тиражом всего 5 тыс. экземпляров... Спеши. Монета – оригинал, на каждой монете есть идентификационный номер и голограмма», – гласит объявление.

В списке характеристик указаны: 2015 год чеканки, масса в 26 граммов, медно-никелевый сплав, технология чеканки – пруф, диаметр монеты – 38,61 миллиметра, толщина – 3,4 миллиметра.

Между тем один из заинтересовавшихся камерунской монетой усомнился в ее подлинности и рассказал об этом в социальных сетях. Он приводит несколько аргументов в подтверждение своей позиции.

Например, в объявлении не указан монетный двор, отчеканивший знак. Пользователь предположил, что камерунские франки печатает французский монетный двор. Но на его сайте он не нашел монет с диаметром в 38,61 миллиметра. К тому же на нескольких сайтах, где размещены объявления о продаже подобных монет, указан разный тираж от 2 000 до 5 000 экземпляров.

«Вот у меня вопрос, господа нумизматы, это такой качественный развод или правда: Камерун выпустил монеты с нашим президентом?» – подытожил пользователь.

Информагентству удалось поговорить с Елизаветой, девушкой продавца монеты, которая уверила, что монета настоящая и действительно у них имеется. Она находится в личной коллекции, которая собирается около 8 лет. В коллекции несколько десятков знаков, среди которых в основном монеты с браком. Еще есть, например, монета с изображением Юрия Гагарина.

Фото: Avito.ru