Пуски по проекту OneWeb с Восточного планируют на начало 2020 года

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Запуски с космодрома Восточный по программе OneWeb планируют на начало 2020 года. Об этом рассказал генеральный конструктор ФГУП «ЦЭНКИ» Алексей Богомолов.

«Подписан контракт с компанией OneWeb. И ожидаются с начала следующего года пуски по программе OneWeb. Ну и плюс ко всему российские спутники типа "Ресурс", типа "Обзор", "Конкорд" – они, в общем-то, тоже придут на этот космодром», – сказал Алексей Богомолов в сюжете о Восточном в программе «Космическая среда» на «Роскосмос-ТВ».

Ранее Амур.инфо сообщало, что с космодрома Восточный намерены провести восемь пусков ракет «Союз» с космическими аппаратами компании OneWeb. Первый из них хотели провести во втором квартале 2020 года.

OneWeb планирует создать группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. В числе инвесторов на сайте OneWeb указаны Virgin Group, SoftBank, Airbus, Qualcomm и Coca-Cola.

В 2018 году, по данным СМИ, выяснилось, что у компании появились проблемы с получением частот в России: против выделения выступили ФСБ и Роскомнадзор. Несмотря на это, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что сотрудничество его корпорации с OneWeb продолжится.

Генеральный директор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов ранее сообщал, что Россия получила практически 1 миллиард долларов в качестве аванса для запусков спутников системы OneWeb с помощью ракет «Союз», поэтому экономического смысла отказываться от их запуска нет.