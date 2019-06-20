В загородных лагерях Приамурья отдохнут около 3 000 детей, оказавшихся в трудной ситуации

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2 700 амурских детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, этим летом смогут отдохнуть в загородных лагерях. Отдых им оплатит областное министерство социальной защиты.

Первая оздоровительная смена для детей стартовала 2 июня в детском санаторно-оздоровительном лагере «Белые горы». Всего в июне в детские лагеря отправились 953 ребенка, в июле планируется направить 1 309 ребят, в августе – 560, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Приамурья.

На проведение летней оздоровительной кампании министерству в 2019 году предусмотрено выделить около 90 миллионов рублей из средств областного бюджета и 1,4 миллиона из средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Уточняется, что каждый год эта сумма растет.

Ребята бесплатно будут отдыхать в 9 загородных детских оздоровительных лагерях области: «Радуга» Благовещенского района; «Огонек» Шимановского района; «Прометей» Тамбовского района; «Строитель» Благовещенского района; «Белые горы» Бурейского района; «Мелиоратор» Серышевского района; база отдыха «Красный Яр» Белогорского района; лагерь имени Лизы Чайкиной Свободненского района; лагерь им. А. Гайдара в Серышевском районе.

«В Приамурье особое внимание уделяется оздоровлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Прием заявлений на предоставление путевок детям на летний отдых и оздоровление специалисты подведомственных учреждений министерства социальной защиты населения Амурской области начали с января 2019 года. В результате более 2 700 ребят в возрасте от 7 до 15 лет отдохнут этим летом в загородных детских лагерях», – отметила министр социальной защиты населения Наталья Киселева.