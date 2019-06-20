Я чудом дождалась этой минуты: амурчанка, выжившая после нападения медведя, получила квартиру

Фото: ok.ru/Наталья Пастернак

Жительница Тынды Наталья Пастернак, на которую напал медведь, получила трехкомнатную квартиру на улице Красная Пресня. Новоселье амурчанка отпразднует в ближайшие дни. Она ждала муниципальную квартиру с 1996 года.

В Тынду семья Натальи переехала из Украины в 70-х годах. Сначала жили в вагончике, затем – в бараке. «Я в 17 лет пошла работать в Мостострой. Там работал и отец мой на складе грузчиком. Это был знаменитый трест. Жили мы в вагончике поначалу. Потом начали строить щитовые бараки с удобствами, отцу дали такой барак. И он привез меня, маму и младшую сестренку. Потом родители уехали обратно на Украину, а я осталась. Пошла я в 80-м году работать на хлебозавод, и меня поставили в очередь, сказали, что будут строить для работников дом. В очередь встала и стояла. Родила троих детей. Куда этот дом делся, я не знаю. А потом мне посоветовали встать в муниципалитет на очередь, и вот я встала на очередь в 1996 году, когда у меня третий ребенок родился. Приду, спрошу: "Как там очередь?" Говорят, что не строим, нет ничего», – рассказала Наталья Пастернак.

В бараке Наталья прожила до 2014 года, а потом он сгорел. Погорельцам мэрия предложила переехать в новый микрорайон Таежный. Но амурчанка отказалась.

«Я не пошла в Таежный, потому что слышала, что дома там некачественные. Начала снимать жилье. А в 2015 году произошло то несчастье с медведем», – говорит Наталья.

Как сообщало Амур.инфо, 11 мая 2015 года в Тынде медведица напала на женщину. Хищница частично сняла скальп с жертвы, оставила глубокую рану на бедре и присыпала Наталью землей. Животное убили. Наталья Кирилловна долго лечилась, перенесла несколько пластических операций – на голове, голени и бедре.

«Я долго жила в депрессии. Многие люди говорят, что видят медведей, что они ходят по огородам. И дети гурьбой ходят в тех же местах. Я сейчас ни в лес не хожу, ни в огород. В огород раньше пешком ходила, даже беременная ходила. А теперь никуда не хожу – ни за соком, ни в огород, ни по грибы, хотя грибы я люблю собирать», – поделилась амурчанка.

Фото:ok.ru/Наталья Пастернак

12 июня, в День России, Наталье Пастернак позвонила мэр Тынды Марина Михайлова и сообщила о скором переезде. 20 июня амурчанке должны вручить договор социального найма на трехкомнатную квартиру. Жить в ней Наталья Кирилловна будет вместе с тремя детьми.

Фото: babyblog.ru

Амурчанке уже передали ключи. «Квартира понравилась. Чисто, хорошо, кухонька маленькая, и три комнаты с балконом. Я чудом дождалась этой минуты, конечно, рада», – говорит Наталья.

«Человек стоял с 90-х годов в очереди, эта очередь у нас вообще не двигалась. Мы взяли посмотрели, как распределялись квартиры, почему очередники умирали в очередях. Мы провели инвентаризацию жилого фонда. Выяснилось, что выдавалось жилье в центре города без нуждаемости. Сейчас мы его стали освобождать, в том числе через суд. С целью восстановить справедливость мы сейчас забираем у тех, у кого нет права. Мы разослали уведомления. У части людей проснулась совесть. И они отдают квартиры добровольно. А тех, у кого совести нет, мы в суде решаем вопросы. Уже есть 2 судебных решения. То есть люди не нуждались.

Вот эта квартира, в которую Наталья Кирилловна заселилась, она была освобождена без суда. Человек занимал ее с 2007 года, имея в собственности квартиру в Тынде. Представляете! Им давали на условиях коммерческого найма. Свою квартиру он сдавал в аренду, а в муниципальной жил. То есть, по-хорошему, она могла бы там жить с 2007 года. Она получает жилье по социальному найму. Договор 20 июня ей должны отдать. Я ее все это время поддерживала, обещала, что она дождется квартиру еще когда депутатом была, поэтому мне очень приятно», – рассказала Марина Валентиновна.