В Белогорском районе грузовик врезался в бетонный блок (фото)

Обновлено: 16:56



В социальных сетях появилась информация о дорожном происшествии в Амурской области. Возле села Возжаевка Белогорского района на федеральной трассе в ДТП попал грузовой автомобиль.

Отмечается, что в том месте проводится ремонт моста. Это подтверждают фото с места происшествия.

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что предварительно эта авария случилась 20 июня около 14:25 на автодороге в Белогорском районе. Водитель машины Howo допустил наезд на бетонный блок, один человек получил травмы.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Фото: instagram.com/dtp_belogorsk