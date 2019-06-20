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сегодня, 15:05 1

В Белогорском районе грузовик врезался в бетонный блок (фото)

В Белогорском районе грузовик врезался в бетонный блок (фото)

Обновлено: 16:56

В социальных сетях появилась информация о дорожном происшествии в Амурской области. Возле села Возжаевка Белогорского района на федеральной трассе в ДТП попал грузовой автомобиль.

Отмечается, что в том месте проводится ремонт моста. Это подтверждают фото с места происшествия.

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что предварительно эта авария случилась 20 июня около 14:25 на автодороге в Белогорском районе. Водитель машины Howo допустил наезд на бетонный блок, один человек получил травмы.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Фото: instagram.com/dtp_belogorsk

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Тимдрим

    Тимдрим
    2 часа назад

    всё советское приходит к концу

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