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сегодня, 14:30 14

Благовещенский депутат прокатился на общественном транспорте, и ему понравилось

Благовещенский депутат прокатился на общественном транспорте, и ему понравилось
Фото: instagram.com/groshman028/

Депутат Благовещенской городской думы Юрий Грошев впервые за много лет проехал в общественном транспорте Благовещенска. Впечатлениями он поделился на своей странице в социальной сети. Народный избранник признался, что получил от поездки самые положительные впечатления.

Юрий Александрович рассказал, что, став автомобилистом, на автобусах он не ездит совсем. Признался, что ассоциации с общественным транспортом у него не самые приятные – сказывается опыт прошлых лет.

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Как и большинство автомобилистов, я совсем не пользуюсь услугами общественного транспорта. Не ездил на автобусах уже много лет. И был уверен, что ничего не потерял. ⠀ ⠀ Слишком уж красочные всплывают картинки из прошлого: час топчешься на морозе в ожидании своего маршрута, а после едешь в жуткой давке, боясь пропустить остановку. ⠀ ⠀ А вот сегодня мое мнение стало не таким категоричным. Оказывается, теперь не нужно тратить время в ожидании, стоя на остановке. Скачал приложение "Городской транспорт" - и точно знаешь, когда придет твой автобус. ⠀ ⠀ Толкотни в салоне не было, прокатился в прямом смысле с ветерком - не жарко, доехал быстро и без пробок. А главное - можно отвлечься и подумать о своем, спланировать предстоящую встречу, просто послушать музыку. Одним словом, впечатления самые положительные! ⠀ ⠀ А вы часто пользуетесь городским транспортом? Если да, то признавайтесь: мне сегодня повезло или поездки на автобусе и правда стали более комфортными? ⠀

Публикация от Юрий Грошев (@groshman028)

«Не ездил на автобусах уже много лет. И был уверен, что ничего не потерял. Слишком уж красочные всплывают картинки из прошлого: час топчешься на морозе в ожидании своего маршрута, а после едешь в жуткой давке, боясь пропустить остановку, – поделился со своими подписчиками депутат. – А вот сегодня мое мнение стало не таким категоричным. Оказывается, теперь не нужно тратить время в ожидании, стоя на остановке. Скачал приложение "Городской транспорт" – и точно знаешь, когда придет твой автобус. Толкотни в салоне не было, прокатился в прямом смысле с ветерком – не жарко, доехал быстро и без пробок. А главное – можно отвлечься и подумать о своем, спланировать предстоящую встречу, просто послушать музыку. Одним словом, впечатления самые положительные».

В конце народный избранник поинтересовался у своих подписчиков, как часто на автобусах ездят они. «…признавайтесь: мне сегодня повезло или поездки на автобусе и правда стали более комфортными?» – спросил Юрий Грошев.

Этот пост получил большой отклик. В комментариях многие люди признавались, что их впечатления от ежедневного пользования общественным транспортом далеко не такие позитивные.

  • «Главное не в час пик попасть, когда все на работу едут».
  • «Очень редко пользуюсь городским транспортом, но однажды ехала на 12 маршруте, и это был ужас: сидений мало, поручней нет, держаться не за что».
  • «Вам бы на автобусе до аэропорта и обратно прокатиться, вот там действительно едешь и думаешь, как бы без штанов не выйти».
  • «Жаль, что вы не воспользовались общественным транспортом в промежуток с 7:00 до 7:40».
  • «Езжу постоянно, минимум 4 раза в день. Смотря на каком автобусе и в какое время ехать. Если, к примеру, на 44 или на 11, то практически в любое время ощущение себя "как селедка в бочке" гарантировано. А если на "К", то все замечательно, как вы описали».
  • «Я предлагаю проехать по маршруту номер 2. Автобусы встретят вас тепло и радушно: даже в 35-градусную жару там вовсю работает отопление».

Еще один подписчик поделился, что приложение, о котором говорит Юрий Грошев, не всегда позволяет точно узнать, когда именно подойдет нужный автобус, и указал на то, что к этой системе подключены не все автобусы.

Были и те, кто согласился с депутатом по поводу комфортных поездок по городу.

  • «Постоянно пользуюсь. Комфортные и чистые автобусы, ожидание не более 5 минут, проезд – 25 рублей. Заботы о личном авто: заправка, парковка, обслуживание, мойка, налоги. А тут никаких забот – вошёл, доехал, вышел».
  • «Комфортней стало. Однозначно. Сегодня тоже прокатилась, оплатив проезд бесконтактной картой по wi-fi».

Еще один подписчик предложил депутату повторить свой эксперимент зимой и снова поделиться свежими впечатлениями.

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#гордума #жизнь #транспорт

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Комментарии
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  • Тимдрим

    Тимдрим
    2 часа назад

    так и пусть дальше так ездиет-бензин то подорожал

  • Серго Сергеевич

    Серго Сергеевич
    2 часа назад

    На садоводческом пусть прокатится - номер 8 например. С утра и непременно в микрорайоне пусть заходит.

  • ay

    ay
    2 часа назад

    популизьм от грошмана.

  • Бурбулятор

    Бурбулятор
    2 часа назад

    Во дурень-то, что с их мозгом делают, когда депутатский значок присобачивают? Прокатился он, ёпта, на автобусе. Ты с бабками на 16 -ом в воскресенье, рейсом на 10 часов, загарцуй. Восхитишься.

  • Менистр культурки

    Менистр культурки
    1 час назад

    цэ ж сводный зять Кобелева

  • Мира

    Мира
    1 час назад

    Бурбулятор ++++++Плюсую!!!!!

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    и всё! другого мнения не надо, он проверил, ему понравилось, значит там все очень хорошо, можно выписать премию!!)))))

  • Daniil

    Daniil
    1 час назад

    Такое чувство, что АИ писать не о чем. Куча людей обычных рядовых тоже давно пересели на свой автомобиль. И что? подруга недавно удивлялась, что в автобусе карты принимают. Студентка кстати. ПРо нее тоже напишите?

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    1 час назад

    Скоро выборы в гор.думу, вот данный господие таким способом зарабатывает себе плюсики, дескать вот я с народом.

    Согласен полностью с предыдущими высказываниями, пусть в час пик проедит утром и зимой тоже.

    А то в полупостом автобусе проехал и ему понравилось.

    Самому то не смешно???

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    Выборы - это критические дни для кандидатов. На какие только жертвы не пойдешь ради галочки в бюллетени для голосования.

  • Внучка деда

    Внучка деда
    1 час назад

    Я последний раз ездила на автобусе, когда он стоил 18 рублей. Сколько лет назад это было сложно сказать

  • Внучка деда

    Внучка деда
    1 час назад

    Я последний раз ездила на автобусе, когда он стоил 18 рублей. Сколько лет назад это было сложно сказать

  • Душелов

    Душелов
    43 минуты назад

    Н - нативочка

    Депа бы засунуть в 11 автобус с 17 до 18:30 примерно, когда сесть надо с центра до микрахи, интересны его впечатления

  • Душелов

    Душелов
    42 минуты назад

    Тимдрим

    так и пусть дальше так ездиет-бензин то подорожал



    автомобиль - не роскошь

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