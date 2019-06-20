Благовещенский депутат прокатился на общественном транспорте, и ему понравилось

Депутат Благовещенской городской думы Юрий Грошев впервые за много лет проехал в общественном транспорте Благовещенска. Впечатлениями он поделился на своей странице в социальной сети. Народный избранник признался, что получил от поездки самые положительные впечатления.

Юрий Александрович рассказал, что, став автомобилистом, на автобусах он не ездит совсем. Признался, что ассоциации с общественным транспортом у него не самые приятные – сказывается опыт прошлых лет.

«Не ездил на автобусах уже много лет. И был уверен, что ничего не потерял. Слишком уж красочные всплывают картинки из прошлого: час топчешься на морозе в ожидании своего маршрута, а после едешь в жуткой давке, боясь пропустить остановку, – поделился со своими подписчиками депутат. – А вот сегодня мое мнение стало не таким категоричным. Оказывается, теперь не нужно тратить время в ожидании, стоя на остановке. Скачал приложение "Городской транспорт" – и точно знаешь, когда придет твой автобус. Толкотни в салоне не было, прокатился в прямом смысле с ветерком – не жарко, доехал быстро и без пробок. А главное – можно отвлечься и подумать о своем, спланировать предстоящую встречу, просто послушать музыку. Одним словом, впечатления самые положительные».

В конце народный избранник поинтересовался у своих подписчиков, как часто на автобусах ездят они. «…признавайтесь: мне сегодня повезло или поездки на автобусе и правда стали более комфортными?» – спросил Юрий Грошев.

Этот пост получил большой отклик. В комментариях многие люди признавались, что их впечатления от ежедневного пользования общественным транспортом далеко не такие позитивные.

«Главное не в час пик попасть, когда все на работу едут».

«Очень редко пользуюсь городским транспортом, но однажды ехала на 12 маршруте, и это был ужас: сидений мало, поручней нет, держаться не за что».

«Вам бы на автобусе до аэропорта и обратно прокатиться, вот там действительно едешь и думаешь, как бы без штанов не выйти».

«Жаль, что вы не воспользовались общественным транспортом в промежуток с 7:00 до 7:40».

«Езжу постоянно, минимум 4 раза в день. Смотря на каком автобусе и в какое время ехать. Если, к примеру, на 44 или на 11, то практически в любое время ощущение себя "как селедка в бочке" гарантировано. А если на "К", то все замечательно, как вы описали».

«Я предлагаю проехать по маршруту номер 2. Автобусы встретят вас тепло и радушно: даже в 35-градусную жару там вовсю работает отопление».

Еще один подписчик поделился, что приложение, о котором говорит Юрий Грошев, не всегда позволяет точно узнать, когда именно подойдет нужный автобус, и указал на то, что к этой системе подключены не все автобусы.

Были и те, кто согласился с депутатом по поводу комфортных поездок по городу.

«Постоянно пользуюсь. Комфортные и чистые автобусы, ожидание не более 5 минут, проезд – 25 рублей. Заботы о личном авто: заправка, парковка, обслуживание, мойка, налоги. А тут никаких забот – вошёл, доехал, вышел».

«Комфортней стало. Однозначно. Сегодня тоже прокатилась, оплатив проезд бесконтактной картой по wi-fi».

Еще один подписчик предложил депутату повторить свой эксперимент зимой и снова поделиться свежими впечатлениями.