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Кратковременные осадки: прогноз погоды в Амурской области на 21 июня

Кратковременные осадки: прогноз погоды в Амурской области на 21 июня
Фото: Амур.инфо

21 июня в Амурской области в ночные часы ожидается небольшая облачность, местами по северо-западным районам пройдет кратковременный дождь, гроза. В отдельных районах опустится туман. Ветер переменных направлений разгонится до 2-7 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 9...14.

Днем будет переменно облачно, в отдельных районах возможен слабый дождь, гроза. Ветер с северо-востока подует со скоростью 3-8, при грозе – до 13 метров в секунду. Температура составит 25...30, местами – около 20 градусов.

В Благовещенске ночью ясно. Скорость северного ветра – 2-7 метров в секунду. Температура составит плюс 11...13.

Днем без осадков. Ветер с северо-востока подует со скоростью 6-11 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 23...25, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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