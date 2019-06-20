В этом году в Приамурье построили в 1,4 раза больше жилья, чем в прошлом

Амурстат опубликовал сведения о темпах строительства жилья в Амурской области в 2019 году. По сравнению с прошлым годом жилья на территории региона возвели больше.

В январе-мае 2019 года в Приамурье организациями всех форм собственности было построено 369 квартир общей площадью 24,9 тысячи квадратных метров. Это в 1,4 раза выше уровня января-мая 2018 года.

В январе-мае 2018 года было введено 17,2 тысячи квадратных метров – это 69,1 % к уровню января-мая 2017 года.

Населением за счет собственных и заемных средств было введено жилья 47 % от общего объема, введенного в январе-мае 2019 года. Год назад этот показатель был больше – 66,3 %.

Изображение: amurstat.gks.ru