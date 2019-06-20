В ПФР рассказали, как студентам продлить пенсию по потере кормильца

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Зачисленные в вузы студенты-очники могут продлить выплату пенсии по случаю потери кормильца. Чтобы это сделать, необходимо направить справку с места учебы в Пенсионный фонд.

Речь идет о получателях пенсий по случаю потери кормильца, достигших 18 лет, оканчивающих школу и поступающих в вузы и ссузы. По действующему законодательству, выплата пенсий у них продолжится и до достижения ими 23-летнего возраста при условии очной формы обучения. Об этом сообщает амурское отделение ПФР.

Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении. Таковыми признаются несовершеннолетние дети, а также дети, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях до достижения ими 23-летнего возраста.

«В России начали свою работу приемные комиссии учебных заведений. Среди поступающих в вузы и ссузы есть и категория получателей пенсий по случаю потери кормильца. Это дети, которые сейчас оканчивают школы и подают документы в другие учебные заведения на очные отделения. Как только будет приказ о зачислении, им необходимо взять справку с места учебы с указанием всего периода обучения и принести ее в клиентскую службу ПФР по месту жительства. Справку достаточно принести один раз в начале обучения», – прокомментировала начальник отдела организации назначения и перерасчета пенсий ОПФР по Амурской области Наталья Кучеренко.

На этом же основании родителям-пенсионерам, имеющим очно обучающихся иждивенцев старше 18 лет, может быть увеличена фиксированная выплата. Для назначения выплаты необходимо также предоставить в Пенсионный фонд справку из учебного заведения.

После достижения ребенком 18 лет, кроме справки об учебе, необходимо предоставить и документы, подтверждающие нахождение его на иждивении. Такими документами могут служить справка о совместном проживании. В случае раздельного проживания – документы о понесенных расходах в пользу иждивенца.

При отчислении с очного отделения, окончании учебы или достижения студентом 23-летнего возраста выплата пенсии прекращается. А у родителя снижается фиксированная выплата.

О прекращении учебы по каким-либо причинам студент должен сообщить в Пенсионный фонд. Иначе производится взыскание. ПФР проводит соответствующие проверки и ежегодно регистрирует такие неприятные случаи, когда получателю приходится возвращать незаконно полученные деньги.