Изнасиловал и проводил до дома: в Перми осудили преступника из Амурской области

Пермский суд вынес приговор жителю Амурской области. 36-летний мужчина, большую половину жизни провел за колючей проволокой: сидел за кражи, грабежи, разбои, умышленную порчу имущества. После освобождения в Перми он изнасиловал студентку.

После освобождения он приехал в этот город к женщине, у которой якобы есть от него ребенок. Вместо того чтобы остепениться, житель Приамурья вновь пустился во все тяжкие.

В семь часов утра в районе драмтеатра амурчанин напал на женщину. Увидел в ее руках пакет с продуктами и решил, что у незнакомки должны быть деньги. Однако он не стал выхватывать сумку, а взял даму под руку.

«И так с ней шел. Он говорил, что его зовут Александр и у него недавно умерла жена. Это он сказал для того, чтобы вызвать жалость у женщины, чтобы она ему дала деньги», – рассказывает старший следователь СО по Свердловскому району СУ СК РФ по Пермскому краю Игорь Ширинкин.

Но женщину данный факт не разжалобил. Она не потеряла самообладания даже в тот момент, когда разбойник достал для устрашения маникюрные щипчики. За разговорами пара дошла до места ее работы. Женщина сумела вырваться и убежать.

Спустя пару часов амурчанин шел по логу между улицами К. Цеткин и Мильчакова. 18-летняя студентка спешила на занятия в университет. Он подошел к девушке, попросил 50 рублей. Когда та доставала купюру, из кармана выпали еще 100 рублей.

«Забрал денежные средства, которые упали на землю, и спросил у девушки, хочет ли она с ним переспать. Девушка ответила категорическим отказом. И в этот момент мужчина взял ее за волосы и потащил в лог к улице Елькина», – говорит Игорь Ширинкин. После изнасилования преступник проводил девушку до дома.

«Когда они шли в логу в сторону улицы Мильчакова, то мужчина отдал денежные средства девушке обратно в размере 100 рублей в качестве моральной компенсации», – рассказывает старший следователь.

Сыщики провели большую работу и к вечеру амурчанин в кабинете отдела полиции давал показания. Но задержали насильника в том числе благодаря бдительности сотрудницы Индустриального ОВД – женщина обратила внимание на руки поднадзорного, они были в волдырях. Пострадавшая девушка тоже запомнила руки нападавшего.

Суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы с содержанием в колонии особого режима, сообщает Vetta.tv.