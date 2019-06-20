Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:15 0

На месте пожара в Зейском районе обнаружен труп

На месте пожара в Зейском районе обнаружен труп
Фото: pixabay.com

Ночью 20 июня был пожар в поселке Дугда Зейского района. Горел двухквартирный жилой дом с печным отоплением по улице Лазо.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ, сообщение о происшествии поступило в 03:15. Пожарные поселка прибыли на место через 3 минуты – в 03:18. Горение было ликвидировано в 04:40.

Огнем повреждена одна квартира, уничтожена кровля. Вторая квартира не пострадала. На месте обнаружен труп. Личность этого человека устанавливается.

Просмотров всего: 408

#пожары #происшествия

распечатать


Происшествия

Изнасиловал и проводил до дома: в Перми осудили преступника из Амурской области
В России и мире

Пару высадили из самолета из-за аллергии на орехи
Спорт 1

Участник дрифт-гонок из Благовещенска разбил машину перед гонками на родине

Происшествия 7

Амурчане распространяют фейк о трагедии на стройке в Свободном (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь