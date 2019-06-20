На месте пожара в Зейском районе обнаружен труп

Ночью 20 июня был пожар в поселке Дугда Зейского района. Горел двухквартирный жилой дом с печным отоплением по улице Лазо.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ, сообщение о происшествии поступило в 03:15. Пожарные поселка прибыли на место через 3 минуты – в 03:18. Горение было ликвидировано в 04:40.

Огнем повреждена одна квартира, уничтожена кровля. Вторая квартира не пострадала. На месте обнаружен труп. Личность этого человека устанавливается.