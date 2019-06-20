В амурском МЧС три лабрадора помогают спасать людей

В среду, 20 июня, у кинологов МЧС России праздник – 23 года со дня образования службы. В Амурском филиале Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда спасать людей помогают сразу три собаки породы лабрадор.

20 июня 1996 года был подписан приказ МЧС России о создании поисковой кинологической службы отряда «Центроспас», с тех пор четвероногие бойцы стали неотъемлемой частью спасательных подразделений, сообщает пресс-служба амурского МЧС. В ведомстве признаются, что, несмотря на наличие современного оборудования на вооружении спасателей, поиск людей во время спасательных операций с помощью обученных собак остается самым эффективным способом.

В 2015 году в Амурском филиале Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда появилось специальное поисково-спасательное кинологическое подразделение, состоящее из трех кинологических расчетов.

В Благовещенск из Ногинского спасательного центра МЧС России в 2016 году привезли трех щенков лабрадора. Брату и сестре, Матильде и Джему, почти четыре года, а младшей Заре идет третий год.

«Служба у кинологических собак особенная, им предстоит искать людей в лесу, под завалами зданий, спасать тонущих. Собака-спасатель должна любить людей, не бояться машин и громких звуков, быть сильной и выносливой. Каждый кинолог и его питомец составляют единый отлаженный тандем, они понимают друг друга с полуслова. Ведь от взаимопонимания собаки и человека зависит эффективность выполнения действий по поиску людей», – говорят в амурском МЧС.

Амурские лабрадоры также обучены всем поисково-спасательным навыкам, вплоть до поиска людей под завалами. Однако, как говорят в ведомстве, к счастью, именно эти навыки им пока не пригодились. Зато собак неоднократно привлекали к поиску потерявшихся в лесу людей, в частности, грибников.

20 июня всех амурских лабрадоров повезли в хабаровский центр ДВРПСО для сдачи квалификационных экзаменов, которые они сдают каждый год.