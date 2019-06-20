Приамурье первым на Дальнем Востоке запустит свой космический аппарат

Фото: правительство Амурской области

С космодрома Восточный, где идет подготовка к запуску метеорологического космического аппарата «Метеор-М» № 2-2 и нескольких десятков малых космических аппаратов, вернулась проектная группа научно-образовательного центра АмГУ. В течение недели она проводила завершающие работы по испытаниям, проверке и интеграции малого космического аппарата «АмурСат» («АмГУ– 1») .

«АмурСат» – это малый космический аппарат формата 3U CubeSat (100х100х340,5 мм), весом около 3 килограммов. На МКА «АмурСат» установлен прибор собственной разработки АмГУ «Фотон-Амур», предназначенный для исследования новых фотоэлектрических преобразователей.

Кроме него, установлены детектор заряженных части «ДеКор» разработки НИИЯФ МГУ, который обеспечивает мониторинг космической погоды на низких околоземных орбитах, и технологический демонстратор приемника АЗН-В, обеспечивающий прием сигналов с гражданских воздушных судов.

Запуск МКА запланирован на 5 июля 2019 года и будет осуществлен в конфигурации попутной полезной нагрузки с космическим аппаратом «Метеор-М» № 2-2 на космическом корабле «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат».

МКА «АмурСат» («АмГУ-1») будет отделен на солнечно-синхронной орбите высотой 530 километров.

В 2018 году АмГУ стал участником программы госкорпорации «Роскосмос» по поддержке проектов университетов – разработчиков малых научно-образовательных космических аппаратов. В реализации этого проекта техническим и научным партнером для АмГУ выступил Научно-исследовательский институт ядерной физики МГУ им. М.В. Ломоносова.