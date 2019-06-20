Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:05 0

В Благовещенском районе уничтожают коноплю (фото)

В Благовещенском районе уничтожают коноплю (фото)
Фото: instagram.com/sh_blagraion/

В Благовещенском районе в самом разгаре борьба с дикорастущей коноплей. Очаги произрастания этого растения уничтожают при помощи гербицидов последнего поколения.

Гербицидами коноплю обрабатывает специализированная организация. Средства на это выделяются в рамках муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2015-2020 годы». В текущем году выделено 105 тысяч рублей.

Как пояснили в сельскохозяйственном отделе Благовещенского района, в общей сложности в районе конопля растет на 26 гектарах. Из них 18 уже обработано. Самые большие очаги произрастания этого растения находятся на территории сразу трех сельсоветов – Марковского, Михайловского и Сергеевского.

Гербицид сплошного действия, которым обрабатывают территории, растения сначала впитывают, затем они увядают и полностью отмирают.

В сельскохозяйственном отделе Благовещенского района говорят, что с каждым годом площадей, на которых растет конопля, становится меньше. Этому способствует и перевод неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот. Земли, которые сельском хозяйстве задействовать невозможно – склоны и низины, – как раз и подвергаются химической обработке.

Если с коноплей не бороться, то способность к всхожести при благоприятных условиях она будет иметь в течение 30 лет, говорят специалисты.

Просмотров всего: 383

#закон #природа

распечатать


Общество 2

Заблудившуюся в Благовещенске мандаринку с 11 утятами выпустили в Амур (видео)
Общество 5

В Приамурье парашютисты действительно прыгали с Ан-2, который не проходил ТО
Общество

Они знают, чем пахнут деньги и янтарь: как работают служебные собаки Благовещенской таможни
В России и мире

В Японии запретили бить детей
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь