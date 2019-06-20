В Благовещенском районе уничтожают коноплю (фото)

В Благовещенском районе в самом разгаре борьба с дикорастущей коноплей. Очаги произрастания этого растения уничтожают при помощи гербицидов последнего поколения.

Гербицидами коноплю обрабатывает специализированная организация. Средства на это выделяются в рамках муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2015-2020 годы». В текущем году выделено 105 тысяч рублей.

Как пояснили в сельскохозяйственном отделе Благовещенского района, в общей сложности в районе конопля растет на 26 гектарах. Из них 18 уже обработано. Самые большие очаги произрастания этого растения находятся на территории сразу трех сельсоветов – Марковского, Михайловского и Сергеевского.

Гербицид сплошного действия, которым обрабатывают территории, растения сначала впитывают, затем они увядают и полностью отмирают.

В сельскохозяйственном отделе Благовещенского района говорят, что с каждым годом площадей, на которых растет конопля, становится меньше. Этому способствует и перевод неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот. Земли, которые сельском хозяйстве задействовать невозможно – склоны и низины, – как раз и подвергаются химической обработке.

Если с коноплей не бороться, то способность к всхожести при благоприятных условиях она будет иметь в течение 30 лет, говорят специалисты.