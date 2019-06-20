У поезда из Благовещенска в Тынду сократится время пути

Губернатор Амурской области Василий Орлов обсудил с генеральным директором «Федеральной пассажирской компании» Петром Ивановым вопросы, касающиеся железнодорожного сообщения в Приамурье. Были озвучены пожелания амурчан об обновлении вагонов и маршрутах Благовещенск – Тында и Благовещенск – Владивосток.

«С каждым годом пассажиропоток на железнодорожном транспорте растет, и мы хотим обратить внимание руководства компании, что обновление парка подвижного состава в поездах, проходящих по территории амурского региона, и в поездах дальнего следования нам крайне необходимо», – сказал губернатор.

Обсудили обновление вагонов в поездах сообщением Нерюнгри – Хабаровск и прицепных вагонов на маршруте Благовещенск – Владивосток. Губернатор поблагодарил руководство федеральной пассажирской компании за конструктивный диалог и партнерское взаимодействие в организации беспересадочных вагонов сообщением Благовещенск – Владивосток.

«В сравнении с прошлым годом, когда поездки для амурчан во Владивосток были доступны только одним вагоном купейного типа, а на август и сентябрь был добавлен плацкартный вагон, в сезон летних отпусков в текущем году железнодорожные перевозки осуществляются двумя купейными вагонами и двумя плацкартными. Также благодаря активному взаимодействию с федеральной компанией по перевозкам пассажиров дальнего следования в этом году положительно решился вопрос движения группы вагонов по новой схеме через стыковку на станции Белогорск, без многочасового ожидания в Хабаровске», – отметил Василий Орлов.

В ходе встречи министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин озвучил предложения амурчан: рассмотреть возможность на 2020 год организации круглогодичного курсирования беспересадочных вагонов, а также включить в состав поезда сообщением Хабаровск – Благовещенск – Хабаровск вагон «СВ».

На совещании присутствующие обсудили организационные вопросы празднования 45-летия с начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Тындинцы будут принимать гостей из разных уголков страны, инфраструктура города и железнодорожных объектов должна быть подготовлена к торжественным мероприятиям, отмечает правительство Амурской области.

Генеральный директор АО «Федеральная пассажирская компания» Петр Иванов рассказал, что в ближайшее время рассмотрят возможность обновления подвижного состава для комфортного путешествия амурчан. А по просьбам тындинцев на маршруте Благовещенск – Тында решается вопрос более раннего прибытия поезда в Тынду. Это позволит сократить время в пути по маршруту.