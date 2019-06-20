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Пару высадили из самолета из-за аллергии на орехи

Пару высадили из самолета из-за аллергии на орехи
Фото: Free-Photos с сайта Pixabay

Пара британских туристов возвращалась из Турции, когда стюардесса попросила их освободить салон самолета. Она услышала, что у мужчины сильная аллергия на орехи, о которой они не предупредили экипаж самолета.

Инцидент произошел в аэропорту. 25-летний пассажир Джошем Сильвером и его подруга уже сидели на борту лайнера Turkish Airlines, когда мужчина стал рассказывать пассажирам о том, что у него сильная аллергия на орехи. Известно, что во время регистрации мужчина сообщил об особенности, однако экипажу об этом не сказали.

Стюардесса попросила Сильвера покинуть самолёт, но пассажир отказался. Тогда экипаж вызвал сотрудников турецкой полиции, сопроводивших туриста и его девушку на выход, отобрав у них при этом паспорта.

«Они предлагают людям с аллергией на орехи вообще не летать? Это дискриминация», – заявил Сильвер.

По словам представителя авиакомпании, ссылающегося на записи с видеокамер, пассажир заранее не сообщил о своей аллергии, в связи с чем экипаж не успел подготовиться к возможным приступам заболевания.

Пострадавшим в инциденте Сильверу и его девушке пришлось заплатить 550 фунтов (около 45 тысяч рублей), чтобы добраться домой самолётом другой авиакомпании, сообщает Life.

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#жизнь #происшествия

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