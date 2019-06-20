Участник дрифт-гонок из Благовещенска разбил машину перед гонками на родине

Случилось это во Владивостоке. Хозяин пострадавшего авто благовещенец Николай Чудайкин. Он разбил свою Toyota Soarer о бетонные блоки «Приморского кольца».

«Это была самая красивая машина на соревнованиях – яркая красная Toyota Soarer. В парных заездах что-то не так сделал, и прямо через защитные поролоновые блоки, которые стоят перед бетонными, машина въехала прямо в бетон и изрядно подпортила внешний вид. Но к Хабаровску он успел восстановить ее, в Благовещенске она будет прекрасно выглядеть», рассказала пресс-секретарь «РДС-Восток» Алёна Шестакова.

Несмотря на аварию, Николай Чудайкин выступит в соревнованиях в Благовещенске. Пилот утверждает, что домашняя трасса – картодром «Юбилейный» – не так уж проста, но на ней можно и нужно рисковать.

«Каждый поворот на нашей трассе для меня родной, но она не так проста! Есть постановка с обратным разворотом, далее длинная дуга – если зайти в неё с большой скоростью, можно и вылететь. Трасса коварная, но её плюс в том, что нет стен и блоков, как во Владивостоке и Хабаровске, так что вылеты с трассы в Благовещенске не настолько болезненны и критичны. И потом, когда перед тобой стена, психологически очень тяжело разгоняться. А здесь я на 100 % буду спокойнее! Порога страха не будет, можно рисковать, нужно рисковать!» – рассказал пилот «РДС-Восток» Николай Чудайкин.

Кроме Николая, участие в соревнованиях примут благовещенцы Иван Канищев и Александр Коваль. Противостоять им будут полтора десятка лучших гонщиков со всего Дальнего Востока.

В прошлом году победу на соревнованиях одержал Максим Седых из Владивостока. Лучший из благовещенцев – Макар Черныш – занял третье место. В этом году Макар Черныш принимает участие в «РДС-Восток» в составе судейской коллегии.

Благовещенец Иван Канищев в этом году пропустил соревнования во Владивостоке и Хабаровске, но, выступив на домашнем этапе РДС-Восток, планирует ехать на заключительные этапы во Владивосток.

Соревнования стартуют на картодроме «Юбилейный» в 10 утра. С этого часа будет открыт доступ на трибуны. В это же время для всех желающих начнёт работать дрифт-такси. Это возможность прокатиться на настоящем гоночном болиде с профессиональным гонщиком за рулём в режиме «боевого» дрифт-заезда.

Ранее информагентство сообщало, что в гонках примет участие самый молодой дрифтер России – 16-летний Денис Сорокопуд.

Организаторы обращают внимание гостей соревнований на то, что изменится схема въезда на картодром. Новый въезд расположен рядом с АЗС. Болельщиков просят обращать внимание на указатели. При въезде можно будет оставить личный автомобиль на большой парковке, а уже затем проследовать к кассам и купить билет.

До двух часов дня 21 июня билеты на соревнования можно приобрести в кассе Grand Arena Ostrova и на сайте соревнований. С 10 утра 22 июня билеты будут продавать в кассах на картодроме.