Участник дрифт-гонок из Благовещенска разбил машину перед гонками на родине
В субботу, 22 июня, Благовещенск второй раз примет соревнования по дрифту «РДС-Восток». В гонках примут участие трое местных спортсменов. Однако стало известно, что один из благовещенских гонщиков успел разбить машину на одном из этапов соревнований.
Случилось это во Владивостоке. Хозяин пострадавшего авто благовещенец Николай Чудайкин. Он разбил свою Toyota Soarer о бетонные блоки «Приморского кольца».
«Это была самая красивая машина на соревнованиях – яркая красная Toyota Soarer. В парных заездах что-то не так сделал, и прямо через защитные поролоновые блоки, которые стоят перед бетонными, машина въехала прямо в бетон и изрядно подпортила внешний вид. Но к Хабаровску он успел восстановить ее, в Благовещенске она будет прекрасно выглядеть», рассказала пресс-секретарь «РДС-Восток» Алёна Шестакова.
Несмотря на аварию, Николай Чудайкин выступит в соревнованиях в Благовещенске. Пилот утверждает, что домашняя трасса – картодром «Юбилейный» – не так уж проста, но на ней можно и нужно рисковать.
«Каждый поворот на нашей трассе для меня родной, но она не так проста! Есть постановка с обратным разворотом, далее длинная дуга – если зайти в неё с большой скоростью, можно и вылететь. Трасса коварная, но её плюс в том, что нет стен и блоков, как во Владивостоке и Хабаровске, так что вылеты с трассы в Благовещенске не настолько болезненны и критичны. И потом, когда перед тобой стена, психологически очень тяжело разгоняться. А здесь я на 100 % буду спокойнее! Порога страха не будет, можно рисковать, нужно рисковать!» – рассказал пилот «РДС-Восток» Николай Чудайкин.
Кроме Николая, участие в соревнованиях примут благовещенцы Иван Канищев и Александр Коваль. Противостоять им будут полтора десятка лучших гонщиков со всего Дальнего Востока.
В прошлом году победу на соревнованиях одержал Максим Седых из Владивостока. Лучший из благовещенцев – Макар Черныш – занял третье место. В этом году Макар Черныш принимает участие в «РДС-Восток» в составе судейской коллегии.
Благовещенец Иван Канищев в этом году пропустил соревнования во Владивостоке и Хабаровске, но, выступив на домашнем этапе РДС-Восток, планирует ехать на заключительные этапы во Владивосток.
Соревнования стартуют на картодроме «Юбилейный» в 10 утра. С этого часа будет открыт доступ на трибуны. В это же время для всех желающих начнёт работать дрифт-такси. Это возможность прокатиться на настоящем гоночном болиде с профессиональным гонщиком за рулём в режиме «боевого» дрифт-заезда.
Ранее информагентство сообщало, что в гонках примет участие самый молодой дрифтер России – 16-летний Денис Сорокопуд.
Организаторы обращают внимание гостей соревнований на то, что изменится схема въезда на картодром. Новый въезд расположен рядом с АЗС. Болельщиков просят обращать внимание на указатели. При въезде можно будет оставить личный автомобиль на большой парковке, а уже затем проследовать к кассам и купить билет.
До двух часов дня 21 июня билеты на соревнования можно приобрести в кассе Grand Arena Ostrova и на сайте соревнований. С 10 утра 22 июня билеты будут продавать в кассах на картодроме.
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