Путина просят зажечь Вечный огонь в Благовещенске и помочь со строительством спорткомплекса

Амурчане планируют задать вопросы Владимиру Путину. В частности, президента просят не гасить Вечный огонь в Благовещенске и построить спортивный комплекс для ушуистов. Прямая линия с главой государства пройдет в четверг, 20 июня.

Герой Советского Союза, генерал-майор запаса, депутат Благовещенской городской думы Юрий Кузнецов направил обращение Владимиру Путину от «лица тысяч жителей Благовещенска». Юрий Викторович просит, чтобы Огонь памяти в Благовещенске не гасили.

Фото: Благовещенская городская Дума

«Уважаемый президент! Благовещенск – единственный административный центр в России, расположенный прямо на государственной границе. Наш город – форпост. И здесь, как в каждой столице региона, есть монументы, увековечившие память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны.

Амурская область потеряла на фронтах около 40 тысяч своих верных сынов. В их честь на площади Победы Благовещенска несколько десятилетий назад установлен Вечный огонь. Но включали его обычно только по праздникам и памятным датам, что вызывало недоумение у многих горожан. А начиная с 2017 года, такой график утвержден законодательно. На государственном уровне были разделены понятия: Вечный огонь и Огонь памяти. Говорят, теперь это разные статусы. Благовещенцам объяснили, что пограничному городу накладно содержать памятный объект в круглосуточном режиме… Но в Амурской области это единственный в своем роде мемориал.

Владимир Владимирович! Сердце сжимается всякий раз, когда Огонь памяти в нашем городе гаснет – кажется, с ним гаснет и понятие долга перед погибшими земляками. Я знаю, как трепетно Вы относитесь к национальным традициям России. Прошу Вас, поддержите пламя Вечного огня в Приамурье!» – пишет Юрий Кузнецов.

Обращение главе государства направила и президент РСОО «Федерация ушу по Амурской области» Наталья Шедько. Она просит Владимира Путина помочь региону со строительством спортивного комплекса.

«Как старший тренер сборной команды ДФО по ушу, исполнительный директор отделения Федерации ушу России в ДФО вышла с просьбой построить нам спортивный комплекс. Он в городе действительно нужен. У нас насчитывается более 8 500 спортсменов, занимающихся единоборствами, входящих в Амурский филиал Российского союза боевых искусств. Медали мы привозим со всего мира, очень хотелось бы увеличить число наград. У нас есть и тренеры, и желающие развивать этот вид. Нам нужен спортивный комплекс.

Комплекс должен быть профессиональным. И не просто там должны заниматься два-три вида. Должна быть публика, потому что для проведения массовых мероприятий, которое проводит РСБИ, требуются сиденья, большой зал. Тогда, я думаю, и мероприятия у нас будут масштабного уровня. Почему есть он в городе Хабаровске, в городе Владивостоке, но нет в городе Благовещенске?» – прокомментировала свое обращение Наталья Шедько.

Сейчас амурские ушуисты выступают в спорткомплексе «Юность», а тренируются в здании строительного колледжа и помещении центра развития спорта.

«У нас нет собственного зала, мы уже на протяжении 10 лет его просим, пытаемся зайти в какие-то залы. Мы тренируемся на безвозмездной аренде, в 2020 году у нас заканчивается аренда, и мы не знаем опять, куда наши 300 детей пойдут. Тренировки проходят в строительном колледже на Амурской, 97. Второй зал – это центр развития спорта. Но даже для подготовки детей на уровень Дальнего Востока он уже не подходит, он маленький, но, так как нет вообще ничего, мы там тоже занимаемся, платим коммунальные услуги», – рассказала Наталья.

Программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» выйдет в прямой эфир в 18:00 по амурскому времени. Транслировать ее будут телеканалы «Первый», «Россия-1», «Россия-24», НТВ, ОТР, а также радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» 20 июня. Вопросы президенту можно задать на сайте moskva-putinu.ru.

Как сообщало Амур.инфо, губернатор Амурской области Василий Орлов будет смотреть прямую линию с президентом и отвечать на вопросы, если они появятся. Во это время на видеоконференцсвязи с областью будут находиться главы муниципальных образований.