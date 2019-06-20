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Многодетным семьям государство поможет погашать ипотеку

Многодетным семьям государство поможет погашать ипотеку
Фото: ru.depositphotos.com

Закон, предусматривающий компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям приняла Госдума РФ. Под его действие подпадают семьи, в которых третий и последующий ребенок родились в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года.

По условиям льготной ипотеки, прописанным в законопроекте, при рождении третьего и последующего ребенка семье станут выделять из федерального бюджета 450 тысяч рублей на погашение кредита. Действие господдержки будет распространяться на семьи, в которых третий и последующий ребенок родились в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года. При этом компенсационная выплата будет освобождена от налогов. Ожидается, что в этом году выплаты на погашение ипотеки смогут получить около 30 тысяч российских семей.

Для получения выплаты семьи должны предоставить в банк, выдавший кредит, заявление со стандартным набором документов, а также свидетельства о рождении детей. Оператор программы ДОМ.РФ будет перечислять кредитной организации деньги для частичного погашения кредита заемщика за счет собственных средств, которые будут возмещаться за счет субсидии из бюджета.

По мнению специалистов, теперь интерес многодетных семей к подобным проектам может увеличиться на 20 %. А появление новых потребителей из числа многодетных семей будет стимулировать выдачу семейной ипотеки под 6 %, сообщает ТАСС.

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#дети #российская власть #финансы

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Комментарии
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  • Тимдрим

    Тимдрим
    3 часа назад

    с этим опоздали на лет 20-в то время эти деньги что то значили

  • Мудрый28

    Мудрый28
    2 часа назад

    что за халява и иждивенчество. почему за деньги одних налогоплательщиков будут помогать другим. уже и мат капитал есть, и еще гос поддержка. рождение детей это уже какой то способ зарабатывания денег

  • Тимдрим

    Тимдрим
    2 часа назад

    рожай и тебе тоже будет щастя

  • Мудрый28

    Мудрый28
    1 час назад

    Тимдримрожай и тебе тоже будет щастя


    Не совсем понятно Ваше высказывание, речь то не о том, что я так же хочу. Я как привык зарабатывать по-другому и не ждать милости государевой.

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