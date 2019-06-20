Амурчане распространяют фейк о трагедии на стройке в Свободном (видео)

Жители Амурской области делятся ссылкой на видео, которое опубликовал один из благовещенских инстаграм-пабликов. Подпись к записи гласит: «Страшное обрушение на стройке АГПЗ в Свободном». Амур.инфо установило, что эта информация не соответствует действительности.

Человек, комментирующий видеозапись за кадром, сообщает, что на стройке во время заливки бетона произошло чрезвычайное происшествие. Пострадавших людей – их около 15 человек – с помощью двух кранов вытаскивают из-под завалов.

По информации Амур.инфо, происшествие не имеет отношения ни к строящемуся в Амурской области заводу, ни к Амурской области вообще. Обрушение, последствия которого запечатлены на видео, случилось в конце мая в Ленинградской области на строительстве объекта трассы «Формула-1». Тогда, как сообщает издание Kun.uz со ссылкой на Министерство иностранных дел Узбекистана, при обрушении строительных лесов пострадали семь рабочих, четверо из них граждане Узбекистана. Управление Следственного комитета России по Ленинградской области возбудило уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Позже администратор благовещенского инстаграм-паблика отредактировал пост, убрав из него слова о стройке АГПЗ в Свободном. Подпись к видео заменили на «Страшное обрушение на стройке официальных данных о количестве пострадавших нет только со слов автора» (так в тексте – Прим.ред.).

В комментариях под публикацией пользователи выражают негодование. «Моя сестра, увидев ролик, напугалась и начала мне трубку обрывать (я дежурю на ГПЗ). Нельзя так людей пугать, здесь работают родные, друзья, много знакомых. В будущем проверяйте инфу», – просит участница обсуждения. «Неужели так сложно немного написать, где и что случилось!» – негодует другой комментатор. «Отредактировали пост втихую... Хоть бы признали свою ошибку, что это не у нас случилось! Да и вообще – проверяйте информацию!» – выразил недовольство подписчик.

В ответ на это паблик напоминает: «Все публикации – это субъективное мнение конкретного человека. Мы делимся информацией, а выводы вы делаете сами».