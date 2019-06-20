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Амурчане распространяют фейк о трагедии на стройке в Свободном (видео)

Амурчане распространяют фейк о трагедии на стройке в Свободном (видео)
Фото: kun.uz

Жители Амурской области делятся ссылкой на видео, которое опубликовал один из благовещенских инстаграм-пабликов. Подпись к записи гласит: «Страшное обрушение на стройке АГПЗ в Свободном». Амур.инфо установило, что эта информация не соответствует действительности.

Человек, комментирующий видеозапись за кадром, сообщает, что на стройке во время заливки бетона произошло чрезвычайное происшествие. Пострадавших людей – их около 15 человек – с помощью двух кранов вытаскивают из-под завалов.

По информации Амур.инфо, происшествие не имеет отношения ни к строящемуся в Амурской области заводу, ни к Амурской области вообще. Обрушение, последствия которого запечатлены на видео, случилось в конце мая в Ленинградской области на строительстве объекта трассы «Формула-1». Тогда, как сообщает издание Kun.uz со ссылкой на Министерство иностранных дел Узбекистана, при обрушении строительных лесов пострадали семь рабочих, четверо из них граждане Узбекистана. Управление Следственного комитета России по Ленинградской области возбудило уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Позже администратор благовещенского инстаграм-паблика отредактировал пост, убрав из него слова о стройке АГПЗ в Свободном. Подпись к видео заменили на «Страшное обрушение на стройке официальных данных о количестве пострадавших нет только со слов автора» (так в тексте – Прим.ред.).

В комментариях под публикацией пользователи выражают негодование. «Моя сестра, увидев ролик, напугалась и начала мне трубку обрывать (я дежурю на ГПЗ). Нельзя так людей пугать, здесь работают родные, друзья, много знакомых. В будущем проверяйте инфу», – просит участница обсуждения. «Неужели так сложно немного написать, где и что случилось!» – негодует другой комментатор. «Отредактировали пост втихую... Хоть бы признали свою ошибку, что это не у нас случилось! Да и вообще – проверяйте информацию!» – выразил недовольство подписчик.

В ответ на это паблик напоминает: «Все публикации – это субъективное мнение конкретного человека. Мы делимся информацией, а выводы вы делаете сами».

Просмотров всего: 3228

#происшествия #строительство

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Комментарии
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  • starco

    starco
    3 часа назад

    За это недолго и налипнуть на уголовную статью. Одного-другого бы прихлопнули - и перестали бы гоняться за лайками и просмотра и.

  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Безмозглые людишки сидят в вацап и инстаграмме. Понравилась видюка, делает перепост, а зачем проверять подлинность?

  • avangardist

    avangardist
    1 час назад

    Админы пабликов совсем охренели. Думают что можно любую дичь залить и собирать просмотры. Прижали бы их и реально статью бахнули, чтоб дурь из головы выбить

  • avangardist

    avangardist
    1 час назад

    Админы пабликов совсем охренели. Думают что можно любую дичь залить и собирать просмотры. Прижали бы их и реально статью бахнули, чтоб дурь из головы выбить

  • OB-1

    OB-1
    1 час назад

    Садить за такое надо! Свиньи! Матери, жены дома ждут и такую новость прочитать! Слов нет!!!

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    так если платят хорошо, а преследования от властей нет, то почему бы и не пораспространять. Всё по заветам навального

  • Daniil

    Daniil
    1 час назад

    А почему не пишут какой паблик? Массово бы туда жалоб написали! Чтоб закрыли нафиг. Хотя таких только уголовка учит

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