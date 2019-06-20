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сегодня, 10:14 1

Плата за тепло в России будет зависеть от этажности

С 2020 года в России запланировано изменение норматива отопления в зависимости от этажности. В этом случае владельцам квартир, расположенных на нижних этажах, придется платить значительно больше.

О нововведениях рассказал член Комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких в пресс-центре «Парламентской газеты».

Основная нагрузка, объяснил Гладких ляжет на собственников квартир с 1-го по 4-й этаж. Он напомнил, что новый норматив, учитывающий этажность, должны были внедрить еще с 2016 года.

«Тогда мы подготовили обращение к председателю правительства о том, чтобы отменить эти нормативы, передать этот вопрос в компетенцию субъектов или хотя бы перенести срок их введения», — рассказал он.

По словам депутата, Минстрой настоял на переносе сроков на 2020 год.

Решить проблему, считает Борис Гладких, могла бы передача полномочий по вводу нового норматива регионам. Субъекты смогут сами решать, насколько целесообразно в их условиях вводить такой порядок расчета оплаты отопления.

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#ЖКХ #российская власть #цены #энергетика

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Комментарии
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  • Бурбулятор

    Бурбулятор
    23 секунды назад

    Да уж, такие вот путинские козлы, очень любят и много жрут капусты. А мы кормовая база, как ни печпально.

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