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сегодня, 10:42 5

В Белогорске вместо запуска воздушных шаров на выпускной будут хлопать хлопушки

В Белогорске вместо запуска воздушных шаров на выпускной будут хлопать хлопушки
Фото: Амур.инфо

Белогорск решил поддержать инициативу некоторых российских школ в пользу экологии. Власти города приняли решение отказаться от одной из самых популярных традиций в выпускной – запуска воздушных шаров в небо.

«В этом году на выпускной бал вместо запуска шаров в небо от каждого класса будут по три хлопушки. Один шарик разлагается в почве больше 50 лет. И даже после этого он остается смертельным микропластиком, который поедают мелкие организмы и рыбы. Запущенный шарик продолжит наносить природе огромный вред многие десятки лет. Решили уйти от традиций, которые наносят вред экологии», – рассказала начальник отдела по делам молодежи и воспитательной работе администрации Белогорска Татьяна Руденкина.

Ранее от традиции с воздушными шарами отказались и в Благовещенске.

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#Белогорск #образование #праздники #школа

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Комментарии
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  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    Что за бред очередной? Верните детям шары!

  • Kadet_84

    Kadet_84
    3 часа назад

    "... В этом году на выпускной бал вместо запуска шаров в небо от каждого класса будут по три хлопушки...". А почему не 1 или 2, или 10, а именно 3? А остальные выпускники?... Кто будут эти три "счастливчика", которым предоставят право хлопнуть? СМЕХ!!! Вопрос? А в случае если найдётся "проказник" и запустит шарик, ему не вручат аттестат?

  • Я 1

    Я 1
    2 часа назад

    Можно еще не дышать, чтобы экономить кислород, а то олигархи вырубают легкие планеты, кто то же должен думать о нашем климате, почему бы не начать с себя. Предлагаю флешмоб - каждый день ровно в 12:00 по местному времени все на минуту затаивают дыхание.

  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Лучше хлопать в ладошки, оно для здоровья полезнее:))

  • Ирэнио

    Ирэнио
    5 минут назад

    Бред полнейший

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