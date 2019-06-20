В Белогорске вместо запуска воздушных шаров на выпускной будут хлопать хлопушки

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Белогорск решил поддержать инициативу некоторых российских школ в пользу экологии. Власти города приняли решение отказаться от одной из самых популярных традиций в выпускной – запуска воздушных шаров в небо.

«В этом году на выпускной бал вместо запуска шаров в небо от каждого класса будут по три хлопушки. Один шарик разлагается в почве больше 50 лет. И даже после этого он остается смертельным микропластиком, который поедают мелкие организмы и рыбы. Запущенный шарик продолжит наносить природе огромный вред многие десятки лет. Решили уйти от традиций, которые наносят вред экологии», – рассказала начальник отдела по делам молодежи и воспитательной работе администрации Белогорска Татьяна Руденкина.

Ранее от традиции с воздушными шарами отказались и в Благовещенске.