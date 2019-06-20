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В ДТП на набережной Зеи пострадал человек (видео)

В ДТП на набережной Зеи пострадал человек (видео)

В Благовещенске при столкновении седана с микроавтобусом последний опрокинулся. В результате этого дорожно-транспортного происшествия пострадал человек.

По данным региональной Госавтоинспекции, авария случилась в среду, 19 июня, в 21:05 на улице Набережной, недалеко от реки Зеи. Столкнулись Toyota Crown и микроавтобус Honda. Судя по видео с места происшествия, микроавтобус опрокинулся на правый борт. На седане заметны повреждения задней части кузова, передняя часть разбита. На месте также находились два экипажа дорожно-патрульной службы.

Видеозапись разместил инстаграм-аккаунт хроники городских происшествий «Сканер». В комментариях пользователи сообщили подробности ДТП. «Пьяный мастер угнал "краун" из сервиса, в котором, между прочим, очень ответственный хозяин!» – написал подписчик. «Настолько ответственный, что таких … набирает на работу и не следит за ними», – сыронизировали в ответ.

В полиции информацию об угоне «крауна» не подтвердили, но и не опровергли, сообщив, что в настоящее время правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

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#ДТП

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