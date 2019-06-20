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сегодня, 10:21 0

Благовещенские спортсмены будут патрулировать набережную

Благовещенские спортсмены будут патрулировать набережную
Фото: Амур.инфо

Впервые управление по делам ГО и ЧС Благовещенска заключило соглашение о сотрудничестве со спортивными федерациями города. «Народный патруль», состоящий из спортсменов-волонтеров, будет проводить рейды на набережной реки Амур.

Ежедневно с 10 утра до 8 вечера спортсмены Амурской общественной организации «Федерация тайского бокса» и спортивной школы боевых искусств будут патрулировать прибрежную зону Амура в районе от улицы Калинина, 1 до улицы Театральной, 1.

Волонтеры будут разъяснить отдыхающим правила поведения на воде, а при возникновении несчастных случаев вызовут медицинскую помощь и сообщат информацию в единую диспетчерскую службу, сообщается на сайте администрации Благовещенска.

Спортсменов привлекли для дополнительной профилактики и предотвращения несчастных случаев на воде, а также с целью предупреждения и пресечения правонарушителей на водных объектах.

Купальный сезон в Благовещенске стартовал с 1 июня.

Ранее информагентство сообщало, что в Благовещенске оборудовали 8 мест массового отдыха. Жителям рекомендуют купаться именно там. Официальные места отдыха у воды оборудованы спасательными постами, где ежедневно с 10 утра до 9 вечера дежурят 32 матроса-спасателя. Кроме того, водолазы и спасатели ведут патрулирование на катере на реке Зее.

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#отдых

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