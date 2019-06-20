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5 страшных квестов Благовещенска

5 страшных квестов Благовещенска
Фото: pixabay.com

Компьютерные жуткие игры не впечатляют и не пугают? Кажется, что в фильмах ужасов главные герои поступают глупо и нелогично, а ты бы смог(ла) иначе? Попробуй проверить на практике, что в стрессовой ситуации будет у тебя преобладать логика или страх. В общем, бери друзей и отправляйся на тест-драйв себя и щекочущих нервишки квестов Благовещенска.

В основном квесты рассчитаны на команду от 2 до 6 человек. А на «побег» из замкнутого пространства отводится в основном около 60 минут (некоторые организаторы дополнительно накидывают 30 минут, чтобы все-таки дать возможность успешно завершить квест).

Цена вопроса таких игр разная, в основном не выше 3 000 рублей (это при условии, если не было доплаты за превышение количества участников).

Записываться на игры необходимо заранее. Пришел по факту, и – «Здравствуйте, хотим пройти прямо сейчас, ну очень надо» – с квестами так не работает. Скорее, нарветесь на квест «Поцелуй закрытую дверь и иди туда, откуда пришел».

В Благовещенске есть минимум 5 мест, где можно испытать себя на прочность. Рассказываем о них.

ЛАВКА МЯСНИКА

Если верить организаторам, то этот квест во многих городах признан одним из самых страшных и впечатляющих. Поэтому впускают в логово безумного маньяка только тех, кто достиг 18 лет. Еще бы: лицезреть руки и ноги жертв мясника – нужно иметь крепкие нервы. Они же пригодятся для момента «долгожданной» встречи с мясоразделывателем. Поговаривают, что мало кому удалось сбежать от него, несмотря на то, что шанс хотя бы один, но дается… А вы сможете?

ПРИЗРАКИ КОШМАРНОЙ ХИЖИНЫ

Для фанатов паранормальной тематики есть в Благовещенске квест, в котором живут призраки. Он относительно новый, поэтому, если все перечисленные были пройдены, а этот нет, может, пополнить копилку своих достижений?

ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ

Обитают призраки и в микрорайоне города. По сюжету вы с друзьями попадаете в старый дом, в котором происходят страшные вещи. В чем причина – вам придется разбираться, попутно высвобождая себя из ловушки.

ДЕД-ОТМОРОЗОК

Не все призракам да мясникам наводить беспорядки в городе! Есть не менее жуткая личность, которая ждет своих жертв – Дед-Отморозок. Типа как Дед Мороз, но, видимо, на какой-то стадии его формирования что-то пошло не так.

Так вот, вас угостили конфетой на празднике, и мир на время погрузился в темноту. Когда вы пришли в себя, то веселье, но уже в другом формате, продолжилось в запертой комнате. Из нее, конечно же, необходимо сбежать, чтобы не стать подарком для убийцы.

СТРАНА КОШМАРОВ

Не нравятся квесты в реальности? Пробуйте пройти их в виртуальной! Есть, например, жутенький в стиле аркадных игр. Ваша задача стать лучшим охотником в стране кошмаров. Для искушенных игроков предлагают четыре игровых режима.

В общем, выбирайте понравившийся квест и дерзайте! При желании можете делиться своими впечатлениями о них здесь, в комментариях.

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#афиша #отдых

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