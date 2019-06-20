Задания для ЕГЭ и ОГЭ решено сделать индивидуальными

Российское правительство приняло решение сделать варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными. Это новшество поможет исключить списывание. И негативные замечания в адрес экзаменов, надеются специалисты, уменьшится.

«Известия» ознакомились с данными, обосновывающими это решение. Они содержатся в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.

В числе основных задач, направленных на совершенствование и развитие общего образования, в докладе зафиксирован тезис о переводе ЕГЭ и ОГЭ в компьютерную форму. Это позволит автоматически генерировать индивидуальные варианты контрольно-измерительных материалов. Сейчас школьники сдают ЕГЭ и ОГЭ письменно, заполняя черной гелевой ручкой специальный бланк. Затем работы сканируют, тестовую часть проверяет компьютер, а развернутые ответы – эксперты.

Новые правила, считают разработчики идеи, помогут решить проблему списывания и уменьшат число критиков единого экзамена. Кроме того, подобные технологии можно будет использовать при проведении школьных олимпиад.

Идею индивидуализировать ЕГЭ и ОГЭ поддержал первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Экзамены нуждаются в доработке, уверен политик. По его мнению, необходимо налаживать механизм отбора способных к конкретным профессиям выпускников.

«Вступительных экзаменов нет, есть бухгалтерия. Посчитали, выше определенной отметки баллов проходят, ниже не проходят, но это не совсем верно», — подчеркнул Онищенко. Индивидуализация экзамена как раз и позволит решить эту проблему, пишет ФАН.