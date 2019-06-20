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сегодня, 09:21 2

Задания для ЕГЭ и ОГЭ решено сделать индивидуальными

Задания для ЕГЭ и ОГЭ решено сделать индивидуальными
Фото: ru.depositphotos.com

Российское правительство приняло решение сделать варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными. Это новшество поможет исключить списывание. И негативные замечания в адрес экзаменов, надеются специалисты, уменьшится.

«Известия» ознакомились с данными, обосновывающими это решение. Они содержатся в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.

В числе основных задач, направленных на совершенствование и развитие общего образования, в докладе зафиксирован тезис о переводе ЕГЭ и ОГЭ в компьютерную форму. Это позволит автоматически генерировать индивидуальные варианты контрольно-измерительных материалов. Сейчас школьники сдают ЕГЭ и ОГЭ письменно, заполняя черной гелевой ручкой специальный бланк. Затем работы сканируют, тестовую часть проверяет компьютер, а развернутые ответы – эксперты.

Новые правила, считают разработчики идеи, помогут решить проблему списывания и уменьшат число критиков единого экзамена. Кроме того, подобные технологии можно будет использовать при проведении школьных олимпиад.

Идею индивидуализировать ЕГЭ и ОГЭ поддержал первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Экзамены нуждаются в доработке, уверен политик. По его мнению, необходимо налаживать механизм отбора способных к конкретным профессиям выпускников.

«Вступительных экзаменов нет, есть бухгалтерия. Посчитали, выше определенной отметки баллов проходят, ниже не проходят, но это не совсем верно», — подчеркнул Онищенко. Индивидуализация экзамена как раз и позволит решить эту проблему, пишет ФАН.

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#российская власть #школа

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Комментарии
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  • Тимдрим

    Тимдрим
    24 минуты назад

    якуты по чёрному проверили наших детей по русскому языку

  • Kadet_84

    Kadet_84
    7 минут назад

    Какое списывание, вы о чём? Бедные дети! Шмонают, "под камерами", выйти в туалет в сопровождении (хорошо хоть в кабинку не заходит)... А знания то, лучше не становятся. Сдавали математику (профильную) 18(!!!) двоек за район, прошлые года 3-5...

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